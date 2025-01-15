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    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Стратегия России и ОПЕК+ в нефтяной отрасли умнее стратегии США

    Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.

    3 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков НАТО боится перехода Европы на русский

    Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

    0 комментариев
    15 января 2025, 01:23 • Новости дня

    Герой России простил подростка за покушение и обвинил спецслужбы Украины

    Депутат Саратовской облдумы Янклович простил задержанного подростка и обвинил в покушении украинские спецслужбы

    Герой России простил подростка за покушение и обвинил спецслужбы Украины
    @ «Твои Герои, Саратов! ZOV»/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель комитета Саратовской облдумы, Герой России Александр Янклович заявил, что прощает подростка, который готовил против него покушение на убийство. Янклович обвинил в организации преступления украинские спецслужбы.

    По словам Янкловича, операция курировалась с Украины. «Получали за это денежные средства небольшие на самом деле», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV».

    Янклович отметил, что велось тщательное наблюдение за ним и его домом, планировалось использовать, «скажем так, нетривиальные» средства нападения – перцовый баллончик и молоток.

    В момент планировавшегося нападения Янклович с семьей находился в храме. Он выразил сожаление по поводу вовлеченности в ситуацию несовершеннолетнего, которого, по мнению депутата, ввели в заблуждение кураторы. «Господь тебя простит, я тебя прощаю, у меня нет к тебе никаких претензий», – сказал Янклович.

    Янклович также рассказал, что находится в базе данных украинского националистического сайта «Миротворец» более двух лет из-за своей волонтерской деятельности, службы в Росгвардии, поддержки российской политики, он «участвовал в боевых действиях, находился в зоне специальной военной операции».

    Он подчеркнул, что не переживает за себя, но озабочен безопасностью своей семьи и продолжит помогать фронту всеми возможными способами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области задержан подросток, который, вооружившись молотком, готовил покушение на Янкловича, но был остановлен правоохранителями.

    14 января 2025, 05:50 • Новости дня
    Порошенко оценил ситуацию на фронте для ВСУ

    Порошенко заявил о сложной ситуации для ВСУ на фронте

    Порошенко оценил ситуацию на фронте для ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Обстановка на фронте для вооруженных сил Украины остается сложной, в частности, на Красноармейском (Покровском) и Курском направлениях, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

    «На фронте сейчас очень непросто – и на Покровском, и на Курском направлениях», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко подтвердил, что более 30% личного состава 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», подготовленной во Франции, дезертировали, это совпадает с показателями в еще 14 бригадах.

    Порошенко заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить Украину, и назвал стремление некоторых политиков организовать выборы в ближайшее время «недальновидным». По его мнению, это может привести к потере Украины.


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    14 января 2025, 03:52 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против платежной системы «Мир»
    Зеленский ввел санкции против платежной системы «Мир»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о введении десятилетних санкций против 140 субъектов финансового сектора России, включая оператора платежной системы «Мир» – Национальную систему платежных карт.

    В санкционные списки включены 75 физических и 65 юридических лиц. Санкции, рассчитанные на десять лет, предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и остановку экономических и финансовых обязательств.

    В санкционный список, помимо НСПК, попала платежная система «Золотая Корона», передает ТАСС.

    В дополнение к санкциям Зеленский планирует внести в Верховную раду законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за попытки обойти введенные рестрикции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Зеленский подписал указы о введении десятилетних санкций против 367 юридических лиц, в основном российских, в том числе против ВТБ, «Алросы» и «Русала». Осенью Зеленский подписал указы о введении на десять лет санкций в отношении 42 юридических и шести физических лиц из России, Китая, ОАЭ и Ирана.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    14 января 2025, 12:15 • Новости дня
    В Госдуме объяснили атаки БПЛА ВСУ по России в последнюю неделю президентства Байдена

    Депутат Госдумы Колесник: Киев атаками БПЛА ВСУ по России создает эскалацию в последнюю неделю президентства Байдена

    В Госдуме объяснили атаки БПЛА ВСУ по России в последнюю неделю президентства Байдена
    @ Андрей Васильев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ пытаются атаковать российскую гражданскую инфраструктуру в последнюю неделю президентства в США Джо Байдена, чтобы повысить градус конфликта. При Дональде Трампе Киеву выпрашивать вооружение у Запада станет намного труднее, пояснил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. В ночь на вторник Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников.

    «ВСУ пытаются наносить удары по гражданской инфраструктуре. Так Киев провоцирует нас на ответный удар по гражданским, а не по критическим и военным объектам, не по скоплению войск, не по учебным центрам. Тогда Зеленский и его команда раскачали бы эту тему на мировых площадках. Но мы им таких поводов не давали и давать не намерены», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Конечно, иногда и у нас «горячие головы» призывают к подобным шагам. Но, говоря сухим военным языком, нам это не принесет никакой тактической или стратегической пользы», – продолжил собеседник.

    «Здесь важно отметить: Вооруженные силы России сопрягают удары по военной инфраструктуре Украины с боевыми успехами непосредственно на фронте в зоне СВО. Тогда как ВСУ в столкновении с военными катастрофически проигрывают и могут вредить только гражданским. Хотя и тут их успехи весьма невелики – благодаря слаженной работе нашей ПВО», – указал он.

    «Как бы то ни было, Зеленский пытается создать максимальную эскалацию в последнюю неделю президентства Байдена. Так как Трамп уже заявил о своих приоритетах, Киев допускает, что через неделю для него все может измениться далеко не в лучшую сторону. Вероятно, выпрашивать боеприпасы и деньги будет все сложнее, отсюда паника. Эти атаки ВСУ по российским гражданским объектам можно назвать паническими», – сыронизировал депутат. «Впрочем, Запад зря взрастил этого монстра – эти штыки могут быть обращены и против самой Европы и даже США», – резюмировал Колесник.

    В ночь на вторник Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ уничтожили беспилотник, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. В ходе массированной атаки беспилотников на Тульскую область никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

    Также ПВО отразила  ракетный удар по Брянской области. Кроме того, ВСУ обстреляли Курскую область. В Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области уничтожено и подавлено 14 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Никто не пострадал. «Разрушений на земле нет», – сообщил Слюсарь в Telegram-канале.

    Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале о том, что ПВО ликвидировала большое количество целей, но есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. Занятия в школах проходят в дистанционном режиме.

    Кроме того, в Энгельсе начались проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения. «В связи с перезапуском системы электроснабжения восстанавливается работа насосных станций», – сообщил глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев. Чиновник добавил, что «в ближайшее время давление будет восстановлено».

    В Казани также из-за опасности атаки БПЛА утром во вторник закрыли аэропорт. Буквально через несколько часов тем же утром закрыли воздушную гавань Бегишево в Нижнекамске.

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    14 января 2025, 03:29 • Новости дня
    Байден похвастался посещением Киева
    Байден похвастался посещением Киева
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что Россия якобы «проигрывает на поле боя», а также похвастался тем, что был в центре Киева.

    «По сравнению с тем, что было четыре года назад, Америка сильнее, наши альянсы сильнее, наши противники и соперники слабее», – приводит его слова РБК.

    Он предложил «подумать о России». Байден похвастался тем, что в отличие от президента России Владимира Путина «стоял в центре Киева» после начала российской специальной военной операции на Украине.

    Также Байден заявил, что России якобы «не удалось расширить свою территорию». По его версии, «Россия понимает, что она проигрывает на поле боя», пишет «Комсомольская правда».

    «Мы доказали, что можно усиливать Америку и ее позиции в мире, не ведя войны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден произнес в Госдепе речь о внешнеполитической работе своей администрации, в которой фактически подтвердил, что поддержка Украины со стороны США вела к риску развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    14 января 2025, 14:28 • Новости дня
    Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска

    Ганчев: Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска

    Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы разбивают подразделения ВСУ южнее Купянска, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев заявил, что эти действия позволяют создать плацдарм, который будет использован для дальнейшего наступления и потенциальной блокировки путей отступления украинских войск, передает ТАСС.

    Он отметил, что российские силы форсировали реку Оскол и взяли под контроль населенный пункт Калиново, что открыло армии России путь на Купянск с севера. По его словам, российские бойцы «разбивают группировку противника», что может привести к ситуации, когда подразделения ВСУ в Купянске и его окрестностях окажутся без возможности отступления.

    «Скоро подразделения противника, которые располагаются в Купянске и его окрестностях, могут оказаться в положении, при котором попытки отступления будут просто невозможны», – подчеркнул Ганчев.

    Ранее Ганчев сообщил, что российские войска активно штурмуют позиции противника в районах Купянска, Волчанска и Липцов. Также сообщалось, что украинские военные в Купянском районе Харьковской области сосредоточили атаки на гражданские объекты при помощи беспилотников, отказавшись от применения артиллерии на фоне продвижения российских войск.

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    14 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Глава комитета парламента Словакии признал спровоцированным конфликт на Украине

    Глава комитета парламента Словакии напомнил о победе СССР над фашизмом и признал конфликт на Украине спровоцированным

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета парламента Словакии Мариан Кери отметил важность памяти о победе СССР над нацизмом на встрече с Григорием Карасиным, подчеркнув, что забывать об этом опасно.

    На встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери подчеркнул важность сохранения памяти о победе СССР над фашизмом.

    Как сообщает ТАСС, Кери выразил благодарность за жертвы, принесенные советскими гражданами и солдатами Красной армии в борьбе с нацизмом. «Мы, словаки, не забываем и помним, что если бы не было огромных жертв граждан СССР и солдат Красной армии, то нацизм, фашизм никогда бы не был побежден. Это опасно забывать», – заявил он.

    Кроме того, на встрече была озвучена позиция Словакии по поводу конфликта на Украине. Мариан Кери подчеркнул, что война на Украине не была неспровоцированной, отметив, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот. Этот комментарий стал частью обсуждения текущих международных отношений и исторической памяти в контексте европейской политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, а также парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами.

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    14 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Терны и Нескучное в ДНР
    Российские войска освободили Терны и Нескучное в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска продвинулись в глубину обороны украинской армии, освободив два населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России во вторник.

    Подразделения «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Терны в ДНР, в зоне ответственности этой группировки потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин и пять артиллерийских орудий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделения «Восточной» группировки освободили населенный пункт Нескучное в ДНР. На этом направлении противник потерял до 220 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия.

    В зоне ответственности группировки «Центр» поражены пять механизированных бригад ВСУ и две бригад нацгвардии, украинская сторона потеряла до 500 человек, боевую бронированную машину, восемь орудий полевой артиллерии.

    Средства ПВО уничтожили снаряд РСЗО HIMARS и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 146 вне зоны специальной военной операции.

    В предыдущие сутки ВС России освободили Песчаное в Донецкой народной республике.

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    14 января 2025, 05:57 • Новости дня
    Атака БПЛА привела к повреждениям на промышленном предприятии в Энгельсе

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждениях на промышленном предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА.

    Бусаргин сообщил в Telegram, что на месте находятся сотрудники экстренных и оперативных служб, работа ведется в усиленном режиме.

    Напомним, атакам беспилотников также подверглись Тульская и Воронежская области.

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    14 января 2025, 06:58 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в четырех городах

    Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани, Калуги, Саратова и Тамбова

    Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в четырех городах
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Аэропорты Казани, Калуги, Саратова и Тамбова в целях обеспечения безопасности временно прекратили принимать и отправлять рейсы, сообщила Росавиация.

    Росавиация сообщила в Telegram, что временные ограничения вводятся в аэропортах Казани (код ИКАО; UWKD), Калуги (Грабцево; UUBC), Саратова (Гагарин; UWSG) и Тамбова (Донское; UUOT). Подчеркивается, что главным приоритетом является обеспечение безопасности полетов.

    Напомним, ряд российских регионов подвергся атакам беспилотников. Так, в Саратовской области атака БПЛА привела к повреждениям на промышленном предприятии в Энгельсе.

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    14 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Половина американцев поддержала планы Трампа сократить помощь Украине

    Опрос показал поддержку американцами планов Трампа по сокращению помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией, как это намерен сделать избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом.

    Как сообщает РИА «Новости», по данным опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом, 50% американцев поддерживают намерение Дональда Трампа сократить военную помощь Украине и инициировать переговоры с Россией. Опрос проводился с 7 по 11 января среди тысячи респондентов, с погрешностью ±3,1 процентных пункта.

    Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что при его администрации Украина не сможет рассчитывать на те же объемы помощи, которые предоставлялись во времена Джо Байдена. Этот шаг поддержали 50% респондентов, в то время как 44% выразили несогласие.

    Трамп также высказывал надежду на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в течение полугода после его возвращения в Белый дом. Он уверен, что может урегулировать конфликт на Украине в течение одного дня, хотя в России считают, что проблема требует гораздо более сложного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при избранном президенте Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты.

    Дональд Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту и планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для достижения мирного урегулирования.

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что решение конфликта возможно в ближайшем будущем. Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    14 января 2025, 01:52 • Новости дня
    Зеленский обсудил с Макроном размещение иностранных войск на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о размещении воинских контингентов на Украине.

    Зеленский отметил, что основные аспекты обсуждения касались «инициативы Франции по размещению воинских контингентов на Украине». «Мы обсудили практические шаги по ее реализации, потенциальное расширение и вовлечение других стран в эти усилия», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Макрон обсуждал возможность отправки западных сухопутных войск на Украину с представителями 20 стран в Париже, хотя участники не пришли к согласию.

    Зеленский в Брюсселе выразил поддержку идее усиления Украины иностранными войсками, подчеркнув важность обсуждения деталей и возможные риски.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа по отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет и введению миротворцев ЕС и Британии.

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    14 января 2025, 01:57 • Новости дня
    Тульская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

    Миляев сообщил в Telegram, что силы ПВО, по предварительной информации, поразили воздушные цели, никто не пострадал.

    Напомним, ПВО отразила массированный ракетный удар по Брянской области. Кроме того, ВСУ обстреляли Курскую область.

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    14 января 2025, 05:11 • Новости дня
    Силами ПВО над Тульской областью сбито 16 БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Над Тульской областью сбито 16 БПЛА, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

    Миляев сообщил в Telegram, что прибыл в Алексин, где «вместе с главой администрации Павлом Федоровым оценили ситуацию после атаки БПЛА». Падение обломков БПЛА привело к повреждению нескольких машин и хозпостроек, а также окон в жилом доме.

    Напомним, Миляев сообщал об атаке БПЛА на Тульскую область.

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    14 января 2025, 04:11 • Новости дня
    Словакия выразила желание принять встречу Путина и Трампа

    Вице-спикер парламента Словакии Данко высказался за проведение встречи Путина и Трампа в Братиславе

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

    «Я думаю, что это возможно. Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет», – приводят слова Данко «Известия».

    Он полагает, что далее последует «диалог с Украиной». Комментируя заявления Трампа о Панамском канале, Данко отметил, что те свидетельствуют о готовности Трампа «говорить обо всем». Данко добавил: «То, что произошло на Украине, не случилось за один день. Это история».

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется. Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу. Сербия также заинтересована стать местом встречи.

    Трамп ранее заявил, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если условия использования не будут пересмотрены, высказав недовольство высокими тарифами.

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    14 января 2025, 10:12 • Новости дня
    ВС России перерезали трассу из Красноармейска в Днепропетровск

    Российские войска перекрыли трассу из Красноармейска в Днепропетровск через Межевую

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одна из двух дорог, соединяющих Красноармейск (украинское название – Покровск) с Днепропетровском, была перерезана Вооруженными силами России.

    Как сообщает ТАСС, одна из двух трасс, ведущих из Красноармейска, была перерезана Вооруженными силами России. Речь идет о дороге через поселок Межевая. В российских силовых структурах отметили, что это одна из основных дорог, и ее перерезание нарушает логистику противника через Днепропетровск.

    Кроме того, силовики добавили, что дорога из Красноармейска в Павлоград находится под огневым контролем, что ограничивает использование этой трассы противником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправило батальон из восьми человек под Красноармейск в помощь 155-й бригаде «Анна Киевская», в то время как российские войска перерезали трассу Димитров – Константиновка.

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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