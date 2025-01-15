Герой России простил подростка за покушение и обвинил спецслужбы Украины

Депутат Саратовской облдумы Янклович простил задержанного подростка и обвинил в покушении украинские спецслужбы

Tекст: Антон Антонов

По словам Янкловича, операция курировалась с Украины. «Получали за это денежные средства небольшие на самом деле», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV».

Янклович отметил, что велось тщательное наблюдение за ним и его домом, планировалось использовать, «скажем так, нетривиальные» средства нападения – перцовый баллончик и молоток.

В момент планировавшегося нападения Янклович с семьей находился в храме. Он выразил сожаление по поводу вовлеченности в ситуацию несовершеннолетнего, которого, по мнению депутата, ввели в заблуждение кураторы. «Господь тебя простит, я тебя прощаю, у меня нет к тебе никаких претензий», – сказал Янклович.

Янклович также рассказал, что находится в базе данных украинского националистического сайта «Миротворец» более двух лет из-за своей волонтерской деятельности, службы в Росгвардии, поддержки российской политики, он «участвовал в боевых действиях, находился в зоне специальной военной операции».

Он подчеркнул, что не переживает за себя, но озабочен безопасностью своей семьи и продолжит помогать фронту всеми возможными способами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области задержан подросток, который, вооружившись молотком, готовил покушение на Янкловича, но был остановлен правоохранителями.