Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.18 комментариев
Российские морпехи уничтожили группу западных наемников
Военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» в ходе боевых действий на добропольском направлении ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, у участников которой после боя были обнаружены иностранные документы западных стран, сообщил боец с позывным Перс.
Военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу на добропольском направлении, передает РИА «Новости». После завершения боя у убитых были обнаружены документы западных стран.
Заместитель командира роты с позывным Перс отметил, что в последнее время контакты с иностранными наемниками происходят реже, однако их уровень подготовки остается высоким. «На последних задачах сталкивались с западными наемниками. Честно скажу, меньше становится», – рассказал он.
В ходе столкновения, чтобы избежать неоправданного риска при затяжной перестрелке, морпехи задействовали беспилотники. С помощью дронов удалось точно определить местоположение противника, после чего по нему нанесли удары с воздуха и добили гранатами. При осмотре тел выяснилось, что бойцы ДРГ были экипированы по натовским стандартам, а некоторые имели при себе винтовки М-серии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские морпехи предотвратили прорыв украинской диверсионно-разведывательной группы на добропольском направлении.
В конце июня расчет беспилотника «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку ВСУ в этом же районе.