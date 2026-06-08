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Боевики ВСУ спрятали оружие в популярном парке Краматорска
ВСУ оборудовали схроны вооружения на территории парка в Краматорске
Украинские военные оборудовали скрытые арсеналы на территории городского пространства «Юбилейный» в Краматорске, которое ежедневно посещают местные жители с маленькими детьми, сообщили в российских силовых структурах.
Представители российских силовых структур сообщили, что подразделения украинской армии создают склады вооружения прямо в местах массового отдыха гражданских лиц, передает РИА «Новости».
«Жители Краматорска сообщают, что украинские националисты устраивают схроны с вооружением и боеприпасами в парке «Юбилейный»», – заявили в ведомстве.
Источник агентства подчеркнул, что данная зона отдыха по-прежнему остается одним из самых востребованных общественных пространств города. Горожане регулярно приходят туда на прогулки целыми семьями.
В конце мая силовики обнаружили заминированный схрон натовского вооружения под Красноармейском. В апреле украинские военные разместили военные склады на территории машиностроительного завода в Дружковке. Поведение солдат ВСУ спровоцировало массовый отъезд мирных жителей из Краматорска.