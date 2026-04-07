Tекст: Дмитрий Зубарев

Марочко сообщил, что военнослужащие ВСУ заняли одно из учебных заведений в Дружковке и организовали склады на машиностроительном заводе, передает РИА «Новости».

Он добавил, что военные разместились в здании по улице Соборной, а технику и склады оборудовали на территории завода, который находится рядом с профессионально-техническим лицеем.

Эксперт обратил внимание, что в районе продолжают жить мирные граждане, которые оказываются под угрозой из-за присутствия украинских военных. Дружковка входит в состав Краматорской агломерации и находится примерно в 15 километрах к югу от Краматорска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы после серии ударов продвинулись к Дружковке под Краматорском в Донецкой Народной Республике.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщал о попытке киевских силовиков выдать детонацию вооружения на украинском складе у Дружковки за удар российских сил по гражданской инфраструктуре города.

Командир мотострелковой роты Геннадий Дорошев рассказывал о размещении украинскими подразделениями техники и командных пунктов в школах, церквях и пожарных частях Красноармейска.