Марочко сообщил о размещении ВСУ в школе и на заводе в Дружковке
Военнослужащие ВСУ заселились в одно из учебных заведений в городе Дружковка ДНР и разместили склады на машиностроительном заводе, в непосредственной близости от дружковского лицея, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что военнослужащие ВСУ заняли одно из учебных заведений в Дружковке и организовали склады на машиностроительном заводе, передает РИА «Новости».
Он добавил, что военные разместились в здании по улице Соборной, а технику и склады оборудовали на территории завода, который находится рядом с профессионально-техническим лицеем.
Эксперт обратил внимание, что в районе продолжают жить мирные граждане, которые оказываются под угрозой из-за присутствия украинских военных. Дружковка входит в состав Краматорской агломерации и находится примерно в 15 километрах к югу от Краматорска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы после серии ударов продвинулись к Дружковке под Краматорском в Донецкой Народной Республике.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщал о попытке киевских силовиков выдать детонацию вооружения на украинском складе у Дружковки за удар российских сил по гражданской инфраструктуре города.
Командир мотострелковой роты Геннадий Дорошев рассказывал о размещении украинскими подразделениями техники и командных пунктов в школах, церквях и пожарных частях Красноармейска.