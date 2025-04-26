Дезинфектор рассказал, как бороться с поселившимися зимой на даче мышами

Tекст: Татьяна Косолапова

По окончанию зимы многие сталкиваются с нежданными гостями на своих дачах, которые не посещали или посещали изредка зимой – могут появиться мыши. С наступлением холодов грызуны ищут тепло, еду и укрытие от морозов, и частные дома, а также квартиры первых этажей становятся для них идеальным убежищем. Если вовремя не принять меры, мелкие вредители быстро размножатся и начнут портить продукты, мебель и даже электропроводку.



«Мыши в дом чаще всего приходят с прилегающей территории. Обычно это полевки и другие разновидности полевых мышей. Как правило, приходят они в дом, у которого есть технические дефекты, места, где есть возможность проникнуть (стыки, швы, углы, щели, отсутствие уплотнителя у дверей и как таковых входных коммуникаций, герметизации). Также часто они наблюдаются на чердаках, куда могут попасть через щель или отверстие в крыши, забравшись, к примеру, по прилегающему к дому дереву, и в подвалах, попадая по коммуникациям или через канализацию», – говорит Меньшиков.

Специалист подчеркивает, что в хорошо отремонтированном доме мыши, крысы и другие животные не появятся. Соответственно, если за зиму в дачном доме завились грызуны, в первую очередь необходимо найти проблему – место, через которое они попали в помещение, – после чего необходимо устранить щель. В противном случае, проблема появления мышей будет беспокоить хозяев регулярно, полностью избавиться от животных будет крайне затруднительно.

Кроме того, он обращает внимание на то, что подобного рода живность часто появляется в местах неправильного хранения мусора, в первую очередь пищевых отходов. Также возможно, что продукты питания находятся в доступе, хранятся в местах, куда могут проникнуть грызуны. Соответственно, при наличии питания от мелких животных избавиться очень сложно.

Поэтому, рассказывает эксперт, при борьбе с мышами в первую очередь необходимо проделать санитарно-технические мероприятия – провести уборку, чистку, установку плинтусов, уплотнителей, порогов, проверить места, где есть вероятность проникновения (коммуникации и так далее), при необходимости сделать герметизацию и в целом провести технический ремонт дома.

«Если в доме сделано все по СНиПам (строительным нормам и правилам), то проблем не должно быть. Если же все-таки в доме появились мыши, то стоит приобрести не менее полкило синтетического клея, который не токсичный, но очень липкий, сделать из картона большие пластины, примерно на квадратный метр и сделать из этого клеевые. Для привлечения грызунов на ловушку можно положить остатки еды – крекеры или мучное. Но это то, как осуществляется быстрый и профессиональный отлов. Такая методика механического отлова максимально безопасна для детей», – делится дезинфектор.

Еще один способ борьбы с грызунами в доме, продолжает собеседник, приобретение родентицидной приманки. Это готовая гремучая смесь с различными вкусами, в том числе любимого мышами сыра, овощей, пива и так далее, которая продается в хозяйственных магазинах. Такую приманку можно тоже разложить для прикорма, выбирая труднодоступные для детей места (за холодильником, под кухонными стойками, шкафами, в углах и так далее). Съев данный препарат, у грызуна происходит быстрый вывод жидкости из организма, в связи с чем они высыхают и мумифицируются. Данный способ хорош, поскольку нет риска распространения инфекции в виде гниения, а также нет никакого запаха.

Ранее Меньшиков в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал эффективные способы защиты дачного участка от кротов и землероек. По его словам, сначала следует полностью очистить территорию от мусора, причем как от пищевого, так и от строительного, а также применить специальные ловушки или химию.