Эксперт назвал эффективные способы защиты дачного участка от кротов и землероек

Эксперт Меньшиков рассказал, как вывести на даче кротов и землероек

Tекст: Татьяна Косолапова

«Основная причина нашествия грызунов на дачных участках – это хранение мусора без отдельной закрытой мусорной площадки. Сейчас самый сезон, лето, людей очень много, контейнеров часто не хватает, поэтому мусор оставляют рядом – создается кормовая среда. Это, в свою очередь, привлекает живность из леса», – говорит Меньшиков.



Также он подчеркивает, что подземные грызуны предпочитают для жизни захламленные территории. Соответственно, любые залежи на участке в виде стройматериалов или строительного мусора привлекают кротов, землероек, полевок, крыс, а также змей.

В случае если на участке замечены следы вредителей, то в первую очередь следует хорошо очистить территорию, продолжает собеседник. Мусор необходимо хранить в максимально герметичных контейнерах, чтобы не создавать для животных кормовую среду.

«Если уборка и сортировка мусора не избавила участок от земляных грызунов, стоит параллельно с этим пробовать и другие методы борьбы. Например, существуют специальные сетки с крючками, которые стелются под газон. Они работают следующим образом: если крот начинает копать под этой сеткой, заходит на территорию, он попадает в эти крючки и дальше ничего сделать не может. Можно выкопать запутавшегося под землей грызуна, если он каким-то образом мешает», – объясняет эксперт.

В случае если на участке только начинаются ландшафтные работы, то специалист рекомендует подготовить специальный фундамент по всему периметру, который должен уходить примерно на 40 сантиметров вниз. Так крот или любое другое земляное животное не сможет попасть на участок. Глубже 40 сантиметров, как правило, грызуны не копают, поскольку ниже идут более твердые слои почвы. Однако он предупреждает, что такой метод разрешен не во всех садовых товариществах.

Если подземных вредителей слишком много и бороться вышеперечисленными способами с ними не получается, следует задуматься о привлечении профессиональных санитарных служб. Специалисты, по его словам, имеют специальные приманки.

«Если вы видите явно выраженное гнездо в виде норы и можно самостоятельно определить, какой это вредитель, то допустимо использовать специализированную химию, родентицидные составы. Не каждая убивает животных. Есть и более гуманные средства, которые попросту лишают грызунов потомства. Это поможет избавиться от кротов и других животных только через определенное время», – заключил Меньшиков.

Ранее герпетолог, змеелов Владислав Стариков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, что на жилых территориях, в том числе на дачных участках, змеи появляются из-за скопления строительного и пищевого мусора, нескошенной травы, а также в случаях, если на участке много луж и влажных мест.