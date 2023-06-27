Специалист по змеям рассказал, как избавиться от ужей в Новой Москве

Змеи на жилых территориях появляются из-за скопления строительного и пищевого мусора, нескошенной травы, а также в случаях, если на участке много луж и влажных мест, рассказал газете ВЗГЛЯД герпетолог, змеелов Владислав Стариков, комментируя сообщения о массовом появлении ужей у многоквартирных домов в Новой Москве.

«Ужи там живут, это исконно их территория. Но даже если они появляются в несвойственных для них местах, то это объясняется миграцией. Они перемещаются в поисках пищи. В принципе, они особо ничего не боятся, поэтому и люди, живущие в многоквартирных домах, их не пугают», – говорит Стариков.



Питаются эти ужи мышами, лягушками и в редких случаях рыбой, продолжает специалист. Поскольку мусорные баки и контейнеры, стоящие неподалеку от многоквартирных домов, зачастую похожи на «наваленную кучу мусора» и имеют неприятный запах, они становятся отличным местом обитания для грызунов, на которых и приползают охотиться змеи.

«Вообще, если человек не хочет, чтобы на его придомовой территории или дачном участке обитали змеи, стоит перед покупкой недвижимости изучить местность, провести экспертизу, посоветоваться с зоологами. Если этого не было сделано, то тут выход только один: содержать в чистоте придомовую территорию, участок, ухаживать», – рекомендует герпетолог.

По его словам, не только пищевой мусор может стать причиной появления змей. Строительный также провоцирует их появление, ведь именно в темных и прохладных местах, например, в куче строительного мусора, любят обитать змеи. Кроме того, их появлению способствует нескошенная трава и застоявшиеся лужи. От всего этого также следует избавляться.

«Конечно, в основном в Москве встречаются ужи, они абсолютно безобидны для человека. Но были случаи, когда в некоторых районах, например, в Северном Бутово, была замечена гадюка. Они тоже питаются грызунами, лягушками мелкими птицами и птенцами. При виде гадюки не стоит просто к ней подходить», – заключил Стариков.

Жители поселения Московский пожаловались, что в последнее время начали массово приползать змеи. Начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров объяснил, что связано это с засушливой погодой: змеи приползают к многоквартирным домам в Новой Москве чтобы попить и охладиться. Кроме того, он отметил, что по большей части это ужи, которые «никому не вредят и сами не нападают, если их не трогать».