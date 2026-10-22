Киев заявил о подписании соглашения на 300 млн евро с Финляндией

Зеленский: Украина и Финляндия подписали соглашения на 300 млн евро

Tекст: Вера Басилая

По итогам встречи в Киеве с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо подписан новый пакет помощи, передает ТАСС. «Есть новый пакет поддержки для Украины от Финляндии, а кроме того, соглашения, которые расширяют наши возможности для сотрудничества. Подписано семь документов, общий объем сегодняшних договоренностей – 300 млн евро», – заявил Зеленский.

В пакет помощи вошли локомотивы, энергетическое оборудование и средства для защиты объектов энергетики. Кроме того, Киев договорился об использовании большего количества спутниковых возможностей Финляндии совместно с компаниями Nokia и ICEYE.

Ранее Зеленский заявил о выделении Германией нового пакета помощи объемом более 1,3 млрд евро.

В прошлом месяце Хельсинки и Киев заключили двустороннее соглашение о совместном производстве современных беспилотных технологий.

Летом Украина и Финляндия договорились о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем для нужд украинской армии и Европы.