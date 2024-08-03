Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.24 комментария
Новые столкновения ультраправых с полицией произошли в Англии
Акция протеста с участием ультраправых переросла в столкновения с полицией в английском Сандерленде
В Сандерленде произошли столкновения между ультраправыми и полицией, сообщает Sky News. Протестная активность националистов возросла после убийства детей в английском Саутпорте этническим руандийцем.
Как сообщала Guardian со ссылкой на источники, силы оперативного реагирования при каждом полицейском участке в Англии и Уэльсе были приведены в состояние повышенной готовности в ожидании протестов ультраправых, которых в Великобритании ожидается не менее 35 на выходных, передает РИА «Новости».
В Сандерленде в акции протеста приняли участие как минимум несколько сотен человек, многие выкрикивали лозунги в поддержку основателя крайне правой организации English Defence League Томми Робинсона (Стивена Яксли-Леннона). Он уехал из Великобритании на фоне судебного преследования, передает ТАСС.
Sky News сообщает, что демонстранты бросали в полицию камни и пивные бутылки, правоохранители использовали слезоточивый газ, столкновения разгорелись недалеко от городской мечети. По информации PA, демонстранты сожгли несколько автомобилей. LBC сообщила, что произошел пожар в здании центрального отделения полиции Сандерленда.
Напомним, в десятках британских городов в выходные должны состояться акции протеста на фоне трагедии в Саутпорте, где подросток с ножом напал на танцевальную студию. В результате нападения погибли трое детей. Нападение совершил Аксель Рудакубана, который родился в валлийском Кардиффе и жил в деревне Бэнкс недалеко от Саутпорта. Рудакубан – этнический руандиец, его семья сбежала в Великобританию от геноцида на родине. После нападения руандийца столкновения ультраправых с полицией произошли в самом Саутпорте.