В Британии подросток убил двоих детей и нескольких ранил

При нападении с ножом в Британии двое детей погибли, девять ранены

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщила Кеннеди на пресс-конференции, трагедия произошла утром. Нападавшим оказался 17-летний подросток из Кардифа, которого задержали на месте происшествия. Все пострадавшие госпитализированы с ножевыми ранениями, шестеро из них находятся в критическом состоянии. Полиция расследует все обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.

По данным полиции, групповое занятие по танцам, которое посещали дети, было посвящено творчеству популярной американской певицы Тейлор Свифт.

Ранее сообщалось, что в результате нападения с ножом в Берлине недалеко от резиденции федерального канцлера Олафа Шольца четыре человека получили ранения.