Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.5 комментариев
В Британии подросток убил двоих детей и нескольких ранил
При нападении с ножом в Британии двое детей погибли, девять ранены
Двое детей погибли и девять получили ножевые ранения в результате нападения на групповое занятие по танцам в английском городе Саутпорт, сообщила начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди.
Как сообщила Кеннеди на пресс-конференции, трагедия произошла утром. Нападавшим оказался 17-летний подросток из Кардифа, которого задержали на месте происшествия. Все пострадавшие госпитализированы с ножевыми ранениями, шестеро из них находятся в критическом состоянии. Полиция расследует все обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.
По данным полиции, групповое занятие по танцам, которое посещали дети, было посвящено творчеству популярной американской певицы Тейлор Свифт.
Ранее сообщалось, что в результате нападения с ножом в Берлине недалеко от резиденции федерального канцлера Олафа Шольца четыре человека получили ранения.