После убийства детей в английском Саутпорте произошли беспорядки

Столкновения ультраправых с полицией произошли в английском Саутпорте после нападения подростка на танцевальную студию

Tекст: Антон Антонов

Полиция сообщила, что «несколько офицеров получили ранения, автомобили были подожжены». Кроме того, как сказано в заявлении полиции, был разграблен магазин. Участники беспорядков бросали в правоохранителей бутылки и мусорные баки, передает РИА «Новости».

По данным Sky News, ультраправые устроили акцию протеста возле мечети. В ходе вспыхнувших беспорядков подожгли полицейскую машину. Сейчас обстановка на месте беспорядков стала спокойнее.

Глава правительства Великобритании Кир Стармер осудил действия участников протеста. Он заявил, что причастные к беспорядкам будут наказаны по закону. «Те, кто испортил бдение в память о жертвах насилием и бандитизмом, оскорбили скорбящее сообщество», – заявил он.

Мечеть Саутпорта, судя по всему, была выбрана местом сбора после распространившейся в соцсетях непроверенной информации о вероисповедании нападавшего. Он задержан и допрашивается, но его имя или иные подробности власти не приводят. Times сообщила, что его семья сбежала от геноцида в Руанде, передает ТАСС.

Напомним, 17-летний подросток из Кардифа напал на групповое занятие по танцам, которое посещали дети. Занятие было посвящено творчеству популярной американской певицы Тейлор Свифт. Нападавшего задержали на месте происшествия. В результате нападения погибли трое детей.