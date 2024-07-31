Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».33 комментария
После убийства детей в английском Саутпорте произошли беспорядки
Столкновения ультраправых с полицией произошли в английском Саутпорте после нападения подростка на танцевальную студию
В Саутпорте, где подросток с ножом напал на танцевальную студию, произошли беспорядки – в столкновениях с полицией, предположительно, участвовала ультраправая группа «Лига английской обороны», сообщили полиция британского графства Мерсисайд и Sky News.
Полиция сообщила, что «несколько офицеров получили ранения, автомобили были подожжены». Кроме того, как сказано в заявлении полиции, был разграблен магазин. Участники беспорядков бросали в правоохранителей бутылки и мусорные баки, передает РИА «Новости».
По данным Sky News, ультраправые устроили акцию протеста возле мечети. В ходе вспыхнувших беспорядков подожгли полицейскую машину. Сейчас обстановка на месте беспорядков стала спокойнее.
Глава правительства Великобритании Кир Стармер осудил действия участников протеста. Он заявил, что причастные к беспорядкам будут наказаны по закону. «Те, кто испортил бдение в память о жертвах насилием и бандитизмом, оскорбили скорбящее сообщество», – заявил он.
Мечеть Саутпорта, судя по всему, была выбрана местом сбора после распространившейся в соцсетях непроверенной информации о вероисповедании нападавшего. Он задержан и допрашивается, но его имя или иные подробности власти не приводят. Times сообщила, что его семья сбежала от геноцида в Руанде, передает ТАСС.
Напомним, 17-летний подросток из Кардифа напал на групповое занятие по танцам, которое посещали дети. Занятие было посвящено творчеству популярной американской певицы Тейлор Свифт. Нападавшего задержали на месте происшествия. В результате нападения погибли трое детей.