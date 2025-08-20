Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
МИД ввел ответные санкции против 21 подданного Британии
Министерство иностранных дел России объявило о расширении российского «стоп-листа» и введении персональных санкций против 21 подданного Британии и ряда граждан других стран, которые сотрудничают с британскими медиа и консалтинговыми структурами.
В заявлении на сайте ведомства подчеркивается, что этот шаг стал ответом на действия Лондона по демонизации России, поддержку украинского режима и антироссийскую политику.
В перечень попали представители СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Британии, а также граждане третьих стран. МИД особо отмечает, что среди них – те, кто распространяет дезинформацию и голословные обвинения в адрес России в контексте спецоперации на Украине и занимается враждебной лоббистской деятельностью.
«Усилия британских пропагандистов носят безответственный характер, способствуют увеличению рисков дестабилизации мирового энергетического рынка и перенаправлению ресурсов Запада с содействия международному развитию на подпитку милитаристских устремлений Киева», – говорится в сообщении МИД России. Также отмечается, что подобные действия бьют по странам Глобального Юга, усиливая неоколониальные тенденции Запада.
В список внесены журналисты, представители научных и экспертных кругов, а также сотрудники консалтинговых агентств. Работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена, заявили в МИД.
Напомним, Британия ввела антироссийские санкции против пяти организаций и трех человек.
В апреле Москва внесла 21 британского парламентария в стоп-лист.