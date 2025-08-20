МИД ввел санкции против 21 подданного Британии

МИД ввел ответные санкции против 21 подданного Британии

Tекст: Валерия Городецкая

В заявлении на сайте ведомства подчеркивается, что этот шаг стал ответом на действия Лондона по демонизации России, поддержку украинского режима и антироссийскую политику.

В перечень попали представители СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Британии, а также граждане третьих стран. МИД особо отмечает, что среди них – те, кто распространяет дезинформацию и голословные обвинения в адрес России в контексте спецоперации на Украине и занимается враждебной лоббистской деятельностью.

«Усилия британских пропагандистов носят безответственный характер, способствуют увеличению рисков дестабилизации мирового энергетического рынка и перенаправлению ресурсов Запада с содействия международному развитию на подпитку милитаристских устремлений Киева», – говорится в сообщении МИД России. Также отмечается, что подобные действия бьют по странам Глобального Юга, усиливая неоколониальные тенденции Запада.

В список внесены журналисты, представители научных и экспертных кругов, а также сотрудники консалтинговых агентств. Работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена, заявили в МИД.

Напомним, Британия ввела антироссийские санкции против пяти организаций и трех человек.

В апреле Москва внесла 21 британского парламентария в стоп-лист.