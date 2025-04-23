Москва внесла 21 британского парламентария в стоп-лист

Tекст: Валерия Городецкая

В ведомстве пояснили, что мера стала ответом на продолжающийся враждебный курс Лондона, который сопровождается антироссийской риторикой и попытками снизить влияние Москвы на международной арене.

В заявлении на сайте МИД подчеркивается, что власти Британии продолжают поддерживать официальный Киев, в том числе активной военной помощью. «В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны... принято решение о включении в российский стоп-лист ряда членов парламента Великобритании», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В опубликованном списке значатся 21 парламентарий, и, как отмечают в МИД, работа по расширению ограничительных мер в отношении Великобритании продолжится.

В ноябре Москва ввела в ответ на враждебные действия Лондона санкции против 30 британцев, в стоп-листе указана заместитель премьер-министра Британии Анджела Рейнер.

В январе вице-канцлер МИД Эстонии Минна-Лийна Линд была внесена Россией в стоп-лист в ответ на аннулирование визы Марии Захаровой перед совещанием ОБСЕ.