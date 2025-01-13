Россия внесла в стоп-лист вице-канцлера МИД Эстонии

Минна-Лийна Линд из Эстонии попала в российский стоп-лист

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Россия внесла в стоп-лист вице-канцлера по глобальным вопросам Министерства иностранных дел Эстонии Минну-Лийну Линд. Это стало ответной мерой на аннулирование визы официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой. Виза Захаровой была аннулирована накануне вылета российской делегации для участия в совещании министров иностранных дел ОБСЕ в декабре прошлого года.



Источник в Москве сообщил, что данное решение связано с системной русофобией Линд. «Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд, известная своей системной русофобией, внесена в перечень лиц, которым запрещен въезд в Россию», – отметил он.

Аналитики отмечают, что это решение Москвы может быть воспринято как «привет» Таллину в связи с действиями Эстонии, настаивавшей на аннулировании визы Захаровой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте у официального представителя МИД России Марии Захаровой аннулировали ранее выданную визу. МИД заявил, что Литва, Латвия и Эстония угрожают депортацией русскоязычных, усиливая русофобские настроения и затрагивая тысячи человек. Власти Таллина приняли решение исключить слово «русский» из названий двух гимназий города, что вызвало общественное обсуждение и критику.

