Мальта аннулировала визу Захаровой перед заседанием ОБСЕ

Вместе с губернатором региона Алексеем Смирновым они возложили цветы на мемориале «Курская дуга» в честь Дня Неизвестного Солдата, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В ходе визита министры посетили креативное пространство «Поток», где вручили сертификаты на приобретение жилья восьми семьям из приграничных районов. Эти семьи относятся к льготной категории граждан, включая участников СВО и КТО, многодетные семьи, ветеранов и инвалидов. С 12 ноября более 500 семей уже получили сертификаты на жилье.
Глава региона отметил, что большинство жителей приграничных районов хотят вернуться в родные места. «Нам предстоит большая работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Уверен, что при поддержке федерального центра мы сможем справиться с этой задачей», – подчеркнул он. Также обсуждались вопросы строительства объектов культуры и здравоохранения в этих районах.
Кроме того, состоялась встреча с региональными застройщиками, на которой обсуждались вопросы возведения жилого фонда и модернизации инфраструктуры. Застройщики выразили готовность предоставлять жилье по жилищным сертификатам.
Министр просвещения и губернатор посетили детский технопарк «Кванториум», где обучаются более двух тысяч детей из приграничья. Здесь реализуется 131 образовательная программа, включая 3D-моделирование, управление беспилотниками и подготовку к ЕГЭ. Смирнов сообщил, что разрабатывается порядок сдачи ЕГЭ для школьников из приграничья.
Ранее первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курскую область, где обсудил текущие вопросы с властями, пообщался с жителями и посетил гуманитарный центр.