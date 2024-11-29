Власти Таллина убрали слово «русский» из названий двух гимназий

Tекст: Мария Иванова

Власти Таллина приняли решение о переименовании двух русских гимназий столицы, сообщает ERR. На заседании Таллинского горсобрания были одобрены решения о переименованиях Ласнамяэской русской гимназии и Русской гимназии Хааберсти, передает РИА «Новости».

«На заседании Таллинского горсобрания были одобрены решения о переименованиях Ласнамяэской русской гимназии и Русской гимназии Хааберсти», – говорится в публикации.

Согласно новому решению, Русская гимназия Хааберсти с 1 марта 2025 года будет называться Таллиннской гимназией Хааберсти, а Ласнамяэская русская гимназия с 1 сентября 2025 года станет Гимназией Тяхесаю. Ни один из депутатов Таллинского городского собрания не выступил против переименования. ERR также отмечает, что после изменений слово «русский» останется только в названиях трех муниципальных школ города.

Изменения не ограничиваются только школами. 15 октября власти столицы Эстонии переименовали Московский бульвар в Сааремааский. Ранее его часть длиной 950 метров называлась Сааремааским бульваром, а 250-метровый участок – Московским. Теперь вся дорожка длиной 1,2 тыс. метров будет называться Сааремааским бульваром.

Согласно принятым в 2023 году поправкам в законодательство, в Эстонии у государства есть право переименовывать улицы без согласия самоуправления, если названия не соответствуют местной истории и культуре. Переименования улиц и школ вызывают критику, особенно на фоне заявлений о русофобии и дискриминации русскоязычных жителей в странах Балтии.

Ранее президент Эстонии Алар Карис подчеркнул важность перехода русских школ на эстонский язык обучения, чтобы создать равные возможности для всех выпускников. При этом Эстония в своей борьбе с русским языком решила не останавливаться ни перед чем, нанося ущерб здоровью детей-инвалидов из тысяч русских семей, для которых обучение на чужом языке может стать непреодолимой преградой.

Россия, в свою очередь, обещала реагировать на «враждебные действия прибалтов» асимметричными мерами, особенно в экономической и транзитной сферах, как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.