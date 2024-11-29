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Власти Таллина переименовали русские гимназии города
Власти Таллина убрали слово «русский» из названий двух гимназий
Власти Таллина приняли решение исключить слово «русский» из названий двух гимназий города, что вызвало общественное обсуждение и критику.
Власти Таллина приняли решение о переименовании двух русских гимназий столицы, сообщает ERR. На заседании Таллинского горсобрания были одобрены решения о переименованиях Ласнамяэской русской гимназии и Русской гимназии Хааберсти, передает РИА «Новости».
«На заседании Таллинского горсобрания были одобрены решения о переименованиях Ласнамяэской русской гимназии и Русской гимназии Хааберсти», – говорится в публикации.
Согласно новому решению, Русская гимназия Хааберсти с 1 марта 2025 года будет называться Таллиннской гимназией Хааберсти, а Ласнамяэская русская гимназия с 1 сентября 2025 года станет Гимназией Тяхесаю. Ни один из депутатов Таллинского городского собрания не выступил против переименования. ERR также отмечает, что после изменений слово «русский» останется только в названиях трех муниципальных школ города.
Изменения не ограничиваются только школами. 15 октября власти столицы Эстонии переименовали Московский бульвар в Сааремааский. Ранее его часть длиной 950 метров называлась Сааремааским бульваром, а 250-метровый участок – Московским. Теперь вся дорожка длиной 1,2 тыс. метров будет называться Сааремааским бульваром.
Согласно принятым в 2023 году поправкам в законодательство, в Эстонии у государства есть право переименовывать улицы без согласия самоуправления, если названия не соответствуют местной истории и культуре. Переименования улиц и школ вызывают критику, особенно на фоне заявлений о русофобии и дискриминации русскоязычных жителей в странах Балтии.
Ранее президент Эстонии Алар Карис подчеркнул важность перехода русских школ на эстонский язык обучения, чтобы создать равные возможности для всех выпускников. При этом Эстония в своей борьбе с русским языком решила не останавливаться ни перед чем, нанося ущерб здоровью детей-инвалидов из тысяч русских семей, для которых обучение на чужом языке может стать непреодолимой преградой.
Россия, в свою очередь, обещала реагировать на «враждебные действия прибалтов» асимметричными мерами, особенно в экономической и транзитной сферах, как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.