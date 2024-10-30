Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.0 комментариев
Число обеспеченных семей в России достигло рекордного уровня
В России число семей с достатком для всех нужд достигло рекордного уровня
Доля российских семей, которым хватает денег на все потребности, достигла 4,9% во втором квартале 2024 года, что является рекордным показателем за весь период доступных данных, следует из данных Росстата.
Число российских семей, которым хватает средств на удовлетворение всех нужд, достигло рекордного показателя во втором квартале 2024 года, сообщает РИА Новости.
По данным Росстата, 4,9% домохозяйств смогли удовлетворить все свои потребности, что значительно превышает предыдущие значения в 3,9% и 3,4% за аналогичные периоды прошлого года.
Этот показатель является наивысшим с первого квартала 2016 года, когда начались официальные квартальные измерения. До этого в 2019 году достигался близкий уровень в 3,5%, а в 2023 году – 3,4%.
Также увеличилось количество семей, которым хватает денег на все, кроме крупных покупок, таких как автомобиль или квартира. Этот показатель достиг 37,4%, увеличившись на 0,3 процентного пункта за год. Снизилось количество семей, испытывающих трудности с приобретением товаров длительного пользования, до 47,6%.
Кроме того, процент семей, которым достаточно денег на еду, но сложно оплачивать ЖКХ и одежду, снизился до 10%, что является минимальным показателем с начала 2016 года. По данным Росстата, реальная покупательная способность населения во втором квартале выросла на 9,6% в годовом выражении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал указ о повышении минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей в 2025 году, что на 16,6% больше уровня 2024 года.