Число обеспеченных семей в России достигло рекордного уровня

В России число семей с достатком для всех нужд достигло рекордного уровня

Tекст: Александра Юдина

Число российских семей, которым хватает средств на удовлетворение всех нужд, достигло рекордного показателя во втором квартале 2024 года, сообщает РИА Новости.

По данным Росстата, 4,9% домохозяйств смогли удовлетворить все свои потребности, что значительно превышает предыдущие значения в 3,9% и 3,4% за аналогичные периоды прошлого года.

Этот показатель является наивысшим с первого квартала 2016 года, когда начались официальные квартальные измерения. До этого в 2019 году достигался близкий уровень в 3,5%, а в 2023 году – 3,4%.

Также увеличилось количество семей, которым хватает денег на все, кроме крупных покупок, таких как автомобиль или квартира. Этот показатель достиг 37,4%, увеличившись на 0,3 процентного пункта за год. Снизилось количество семей, испытывающих трудности с приобретением товаров длительного пользования, до 47,6%.

Кроме того, процент семей, которым достаточно денег на еду, но сложно оплачивать ЖКХ и одежду, снизился до 10%, что является минимальным показателем с начала 2016 года. По данным Росстата, реальная покупательная способность населения во втором квартале выросла на 9,6% в годовом выражении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал указ о повышении минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей в 2025 году, что на 16,6% больше уровня 2024 года.