Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей

Президент Владимир Путин утвердил новый минимальный размер оплаты труда на 2025 год

Tекст: Максим Попов

Документ опубликован. По приблизительным подсчетам, изменение затронет порядка 4,2 млн работников, чьи заработные платы будут увеличены. Повышение МРОТ стало частью стратегических планов развития России до 2030 года. В соответствии с «Майским указом» президента, минимальная зарплата должна увеличиваться опережающими темпами, чтобы к 2030 году достичь отметки не менее 35 тыс. рублей в месяц. Таким образом, текущее повышение является шагом на пути достижения этих целей, передает ТАСС.

Напомним, законопроект о повышении МРОТ был принят после широкого обсуждения и одобрен обеими палатами парламента. Эксперты отмечают, что такое повышение станет важной мерой поддержки российских граждан в условиях экономической нестабильности.

До этого стало известно, что Путин призвал выравнивать зарплаты медработников в различных регионах страны.



