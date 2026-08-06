Спецслужбы Грузии возбудили дело о саботаже из-за фейков про россиян

Tекст: Алексей Дегтярёв

Поводом послужили публикации в интернете о якобы плохом отношении к путешественникам из России, передает РИА «Новости».

«Расследование начато в связи с дискредитационной информационной кампанией, управляемой из иностранного государства и поддерживаемой с территории Грузии, которая направлена против государственных интересов страны», – заявили в ведомстве.

Злоумышленники использовали платформу X для тиражирования слухов. Они утверждали, что местных гостей намеренно бросают в лесу или портят им еду в ресторанах. Позже эту ложь скоординированно перепечатало крупное зарубежное онлайн-издание.

Дело квалифицировано по статье о саботаже, виновным грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас следователи ищут организаторов, участников и источники финансирования этой акции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля грузинские политики призвали жестко реагировать на проявления ксенофобии в отношении российских туристов.

Днем ранее Служба государственной безопасности страны возбудила уголовное дело о саботаже из-за масштабных отключений электричества.

Зимой ведомство расследовало по аналогичной статье факт распространения ложной информации через правительственные сайты.