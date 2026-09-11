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В Волгоградской области стартовал финал игры «Зарница 2.0»
Финал второго заезда военно-патриотической игры «Зарница 2.0» стартовал в Волгоградской области, объединивший сотни школьников и студентов со всей страны.
В Волгоградской области начался второй заезд третьего сезона Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В нем принимают участие отряды средней и специальной возрастных категорий, включая студентов колледжей и педагогических вузов.
«Совсем недавно мы радовались успехам участников старшей возрастной категории, чествовали победителей и призёров, которым предстояло первыми пойти в бой и заявить о себе во время всероссийского финала. Сегодня мы даём старт второму заезду третьего сезона игры, объединившему порядка 500 юношей и девушек специальной и средней возрастной категории. «Зарница 2.0» – это гораздо больше, чем соревнование: это подлинная школа мужества. Во всем мире нет аналогов этому масштабному и высокотехнологичному проекту», – сказал председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.
Финальные мероприятия пройдут с 9 по 17 сентября. В них соревнуются 48 отрядов из 480 человек, разделенных на среднюю (от 11 до 13 лет) и специальную (от 18 до 23 лет) категории.
Участникам предстоит продемонстрировать навыки в условно-военных специальностях, таких как командир, военкор, сапер, медик и оператор беспилотников.
Основным испытанием для специальной категории станет большая военно-тактическая игра, включающая гарнизонную службу, комбинированный марш и финальный бой. Победители получат памятные призы 16 сентября. На протяжении всех этапов участников будут сопровождать ветераны боевых действий и участники спецоперации.