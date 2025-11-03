  • Новость часаПодполье сообщило о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром
    Европу склеивают «военным Шенгеном»
    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС
    Представитель ВС Белоруссии Скобей: Минск может направить миротворцев на Украину
    Трамп: С королевской семьей Британии случилась ужасная вещь
    Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России
    МиГ-31 России выпустили «Кинжалы» по аэродрому ВСУ Озерное
    Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    Командир грузинских наемников признал тяжелое положение в Красноармейске
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    3 ноября 2025, 11:33

    Подполье сообщило о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром

    Взрывы уничтожили технику НАТО на военном заводе под Житомиром

    Подполье сообщило о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром
    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 3 ноября под Житомиром прогремели взрывы на заводе, где восстанавливали и готовили к бою военную технику НАТО, снятую с консервации, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В ночь на 3 ноября в Житомирской области на Украине прогремели взрывы на территории военной авиабазы и завода бронетранспортеров, где ремонтируют и готовят к эксплуатации военную технику стран НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев заявил: «По данным украинских источников, целью могли стать авиабаза и объекты хранения техники.

    Также известно, что взрывы были и недалеко от авиабазы, на заводе БТР, где приводят в боевое состояние технику НАТО, которую сняли с консервации и пригнали на Украину», передает РИА «Новости».

    Ранее в понедельник подполье сообщило о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом.

    Накануне подполье сообщило об ударах в Павлограде  по объектам логистики и энергетики ВСУ.

    Подполье также передавало информацию об эффективных ударах по тылу ВСУ.

    2 ноября 2025, 15:47
    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС

    Эксперт Кнутов: Захват офицеров НАТО в Красноармейске ударит по властям ФРГ и Британии

    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, власти Германии, Франции и Великобритании надавили на Киев, чтобы ВСУ эвакуировали военных советников из Красноармейска. Захват офицеров Россией грозит ударом по властям европейских стран и массовыми выступлениями в странах ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в воскресенье российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР.

    «Как уже говорилось ранее, спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины высаживался под Красноармейском, чтобы эвакуировать на вертолете группу иностранцев из этого района, а не пытаться переломить ситуацию на поле боя, поскольку 11 человек для этого не хватит. Думаю, что речь идет о нескольких высокопоставленных военных советниках из Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов и Польши», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по всему, власти этих стран надавили на Киев, чтобы он спас европейских офицеров. Поэтому украинское командование так лихорадочно кидает в покровскую топку своих военных. Если Россия захватит этих советников и обнародует кадры – они разойдутся по всему миру. Это грозит массовыми выступлениями в странах ЕС, где немалая часть общественности не одобряет помощь Украине и уж тем более выступает против прямого участия своих военных в конфликте с Россией», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, советники могут заговорить на допросах, выдав какие-то секретные данные, что также осложнит ситуацию для наших противников. В общем, исходя из важности задачи, думаю, ВСУ снова попытаются прорваться в заданный квадрат, возможно, теперь уже силами двух групп – по воздуху и по земле. Я не владею ситуацией непосредственно в этой зоне, но думается, вероятность их успеха весьма невелика», – полагает аналитик.

    «Скорее всего, присутствие советников на месте обусловлено использованием ВСУ западного вооружения. Один следил за работой HIMARS, второй – за техникой, имеющейся в распоряжении сухопутных подразделений, и так далее. Кроме того, европейские члены НАТО не исключают прямого конфликта с Россией в ближайшем будущем. Поэтому таким образом они набираются непосредственного и, как им кажется, нужного опыта. К тому же у военных из Европы может быть доступ к разведданным, недоступным для военных с Украины», – указал он.

    Ранее российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР, атаковав группу и нанеся ей новые потери, есть погибшие и раненые, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, борт пытался эвакуировать «иностранцев, о важности которых можно только догадываться».

    Накануне в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.

    2 ноября 2025, 18:44
    Украинцы возмутились «пайком от Зеленского» раненому военнослужащему
    Украинцы возмутились «пайком от Зеленского» раненому военнослужащему
    Tекст: Вера Басилая

    «Обед от Зеленского» для раненого украинского военного, в который вошли яйцо, две картофелины и кусочек хлеба с маленькой сосиской, вызвал волну возмущения в Сети.

    Глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко опубликовал фото обеда, который выдали раненому военнослужащему Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, передает RT.

    По его словам, скромный паек с яйцом, двумя картофелинами, хлебом и сосиской выдали человеку за 11 часов. Гудименко заявил, что данное меню является частью «новой социальной инициативы» Владимира Зеленского.

    В комментариях украинцы выразили возмущение действиями киевских властей, желая Зеленскому «самому так питаться» и называя украинское руководство «тварями». Шутки и обвинения касались того, что даже на такой скудный рацион могли «потратить миллион».

    Ранее Владимир Зеленский объявил о запуске выплаты так называемой зимней тысячи для отдельных групп населения. Он также пообещал предоставить бесплатные железнодорожные поездки всем жителям страны на расстояния до 3 тыс. километров. Инициативы Зеленского вызвали критику в Верховной раде.

    3 ноября 2025, 09:00
    История советской роскоши. Почему в СССР скупали ковры и хрусталь

    Роскошь по-советски. Какой хотели видеть шикарную жизнь основатели молодого Советского государства? Долгий XIX век с его красивой жизнью, прекрасной эпохой и всеми атрибутами буржуазной счастливой жизни ушел в небытие в 1914 году с началом Первой мировой войны. Но в революционной среде эта блестящая эпоха вызывала двоякое отношение. Русская революция произошла не только в политике, в армии, в государственном устройстве, но и в культуре. И культурная революция состоялась даже раньше, чем непосредственно политические изменения в стране.

    2 ноября 2025, 16:17
    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии

    TAC: Украина могла организовать взрывы на НПЗ в Венгрии и Румынии

    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    За взрывы и пожары на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии может быть ответственна Украина, заявило издание The American Conservative.

    Издание указывает, что венгерские СМИ высказали опасения, что именно Украина совершила нападение на две европейские страны. Многие аналитики также пришли к выводу, что источником атак может быть Украина, передает РИА «Новости».

    Взрывы и пожары произошли на НПЗ в Румынии и Венгрии – странах, продолжающих закупать российскую нефть. В частности, на румынском заводе «Лукойла» в октябре произошел взрыв. Оба предприятия занимаются переработкой российского сырья.

    Отмечается, что инциденты случились в один день – 20 октября, как раз перед тем, как энергетические министры Евросоюза объявили о новых ограничениях на импорт нефти из России. В статье подчеркивается символичность даты и того, что эти события практически не освещались в западных СМИ.

    Авторы The American Conservative допускают также причастность западных союзников Украины к организации атак, однако подтверждений этой версии не приводится. В целом публикация отмечает отсутствие широкой огласки этих происшествий.

    2 ноября 2025, 18:55
    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области
    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области
    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Восток» Вооруженных сил Украины сообщила о гибели и ранениях военнослужащих после комбинированных ударов Вооруженных сил России 1 ноября в Днепропетровской области.

    Вооруженные силы Украины заявили о наличии потерь среди личного состава в результате ударов российской армии по Днепропетровской области, передает ТАСС.

    В сообщении украинского военного соединения на платформе Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской) говорится, что сейчас проводится проверка относительно соблюдения приказов о своевременном оповещении о воздушной тревоге.

    Также отмечается, что анализируется выполнение запрета размещать кадры операций и проведения совещаний на открытой местности.

    Минобороны России сообщило, что нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь и Тихое в Днепропетровской области.

    2 ноября 2025, 16:48
    На Украине назвали высадку десанта ГУР под Красноармейском ошибкой

    Украинский журналист Бутусов назвал ошибкой высадку ГУР под Красноармейском

    На Украине назвали высадку десанта ГУР под Красноармейском ошибкой
    Tекст: Вера Басилая

    Высадка двух отрядов бойцов на открытой местности на виду у вражеских дронов является безграмотным решением, заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

    Попытку высадки десанта Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины под Красноармейском в Донецкой народной республике назвал ошибкой украинский журналист Юрий Бутусов, передает ТАСС.

    Он отметил, что «в тактическом плане в современной войне высадка двух отрядов бойцов на открытой местности в килл-зоне, на виду у вражеских дронов – безграмотное решение».

    По мнению Бутусова, который сейчас служит в одной из бригад Национальной гвардии Украины, такие операции становятся объектом восхваления блогеров, а реальные ошибки предпочитают скрывать за пиаром. Журналист указал на тот факт, что украинские власти не раскрывают данные о потерях и не обнародуют истинные итоги подобных действий. Бутусов подчеркнул, что настоящие результаты операции остаются неизвестными.

    Ранее ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР в Красноармейске. Накануне ВС России уничтожили еще одну группу десанта ГУР из 11 человек, которая была высажена с вертолета под Красноармейском.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил значимость прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинское «дерзкое контрнаступление» обернулось позором для сил спецопераций ГУР.

    2 ноября 2025, 22:47
    Поддубный: Уничтожена Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области

    Поддубный: ВС России уничтожили Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Одна из крупнейших теплоэлектростанций на Украине, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, полностью выведена из строя, что привело к масштабным ограничениям электроснабжения, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия-1».

    Российские войска уничтожили Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области на Украине, передает ТАСС. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия-1».

    «Воздушная тревога ежедневно фактически во всех регионах Украины. Уничтожена одна из самых крупных теплоэлектростанций Украины – Бурштынская, в Ивано-Франковской области. Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим», – заявил Поддубный.

    Он отметил, что российские войска продолжают наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса противника, складам боеприпасов, военным базам, аэродромам и железнодорожным узлам.

    Пострадавшая инфраструктура, по словам военкора, лишила территорию, подконтрольную киевскому режиму, значительной части энергоснабжения. Поддубный добавил, что интенсивность атак ВС России увеличивается, а противник признает неспособность систем ПВО и ПРО справляться с массированными ударами.

    В районе города Бурштын 30 октября в Ивано-Франковской области произошла серия взрывов.

    На Украине действуют ограничения энергопотребления до восьми часов в день.

    Ранее сообщалось, что на Украине повредили 63 объекта энергетики.

    2 ноября 2025, 13:10
    ВС России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового
    ВС России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» пресекли попытку прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее Купянска-Узлового в Харьковской области с целью выхода из кольца окружения, сообщили в Минобороны.

    При этом были уничтожены 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника.

    Отражены три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Благодатовки, Великой Шапковки и Нечволодовки в Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожены до 20 боевиков и бронеавтомобиль «Джура».

    За минувшие сутки в районе Купянска уничтожено до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», два грузовых автомобиля.

    В целом подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Куриловки, Боровой, Купянска-Узлового и Лесной Стенки в Харьковской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 215 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, станция радиоэлектронной разведки и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Белицкого, Вольного, Гришино, Котлино, Родинского в Донецкой народной республике (ДНР), Ивановки и Новоподгорного в Днепропетровской области.

    В Красноармейске (ДНР) штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой.

    Завершается зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога в ДНР. Кроме того, противник выбит из укрепленного опорного пункта на юго-востоке города.

    Отражены девять атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения.

    Пресечена попытка прорыва боевиков 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ на бронемашине в сторону Гришино. Все боевики уничтожены.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширили зону контроля в северной, восточной, юго-восточной частях Димитрова, освободив 26 зданий.

    За прошедшие сутки в этом районе уничтожены до 140 украинских военнослужащих, три бронемашины и два пикапа, в плен взяты двое военнослужащих ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 520 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, шесть бронемашин «Казак», перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Андреевки, Искрисковщины, Кондратовки, Павловки и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Двуречанским и Окопом.

    ВСУ при этом потеряли более 180 военнослужащих, бронетранспортер и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также семь складов матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Иванополья, Константиновки, Северска, Славянска и Резниковки в ДНР.

    Противник потерял до 120 военнослужащих, немецкий танк Leopard, семь бронемашин. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, три склада матсредств и склад с горючим.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Даниловки, Орестополя, Тихого в Днепропетровской области, Гуляйполя, Нового Запорожья и Успеновки в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, бронетранспортер, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в воскресенье пленный военный ВСУ рассказал о тяжелой ситуации под Купянском.

    Накануне в Купянске ударом FPV-дрона уничтожили замкомандира бригады ВСУ.

    В субботу в Минобороны сообщали, что ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске.

    3 ноября 2025, 06:15
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    Tекст: Антон Антонов

    Одобрение «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов обернется для Европы финансовыми и политическими последствиями, способными подорвать ее стабильность, пишет Strategic Culture.

    «Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу», – приводит РИА «Новости» текст материала Strategic Culture.

    По мнению автора, единственный путь защиты интересов налогоплательщиков Европы, с точки зрения сторонников этих мер, – добиться поражения России на поле боя, заставив страну выплатить гигантские репарации. Однако такой сценарий назван «абсурдным от начала и до конца».

    Автор материала указывает, что в Россия обладает преимуществом, а затягивание переговоров может привести к тяжелым последствиям для Киева. При этом, по мнению издания, в случае одобрения схемы изъятия российских активов Европа станет для России «вором и лицемером», что приведет к потерям не только экономического, но и политического характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам. Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что страна не поддержит такой шаг без коллективного распределения рисков между всеми странами Евросоюза.

    2 ноября 2025, 21:08
    Военкор Коц заявил о бесполезности двух батарей Patriot для Украины

    Военкор Коц заявил о преимуществах Су-34 над ракетами Patriot на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, полученные Украиной, не принесут ощутимой пользы Киеву, заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Поставка двух батарей зенитно-ракетного комплекса Patriot не окажет значительного влияния на текущую ситуацию на Украине, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    По его словам, современные методы ведения боя, в том числе использование дальнобойных беспилотников, делают эти комплексы не столь эффективными.

    «Собирать наши самолеты? Су-34 освоили применение крылатого чугуния на дистанциях, превышающих радиус действия ракет Patriot», – отметил Коц, подчеркивая возможность российской авиации обходить зоны действия данных ЗРК благодаря применению современных тактик и вооружения.

    Коц добавил, что в случае уничтожения этих комплексов западные страны понесут убытки на сумму 2 млрд долларов, так как именно столько стоит переданная Украине техника.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о поступлении новых систем противовоздушной обороны Patriot из Германии. Он отметил, что новые комплексы позволили укрепить украинскую противовоздушную оборону.

    2 ноября 2025, 19:30
    ВСУ приказали выяснить обстоятельства гибели военных в Днепропетровской области

    Командование ВСУ начало проверку после гибели военных в Днепропетровской области

    ВСУ приказали выяснить обстоятельства гибели военных в Днепропетровской области
    Tекст: Вера Басилая

    Командование ВСУ начало проверку после гибели военнослужащих при построении в Днепропетровской области, причиной могла стать несоблюдение приказов, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что обстоятельства построения личного состава на открытой местности в Днепропетровской области и несоблюдения требований во время угрозы авиаудара сейчас расследует командование ВСУ, передает

    РИА «Новости».

    В Telegram-канале группировки войск «Восток» ВСУ было опубликовано сообщение, где отмечается, что проводится проверка соблюдения распоряжений главнокомандующего и генерального штаба ВС Украины. Речь идет о своевременности оповещения о ракетной опасности, а также о запрете размещения личного состава и проведении сборов и совещаний на открытой местности.

    Сообщается, что командование ВСУ считает, ликвидация и ранение военных могли быть следствием нарушения запретов на нахождение на открытой местности.

    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области. Минобороны России заявило, что удары были нанесены по подразделениям ВСУ в районах Даниловки, Орестополя и Тихого.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский дал указание изменить систему обучения военных, переведя учебный процесс под землю после ракетных ударов по центрам подготовки.

    Сырский также запретил скопления личного состава после атак на учебные центры.

    3 ноября 2025, 03:25
    Трамп заявил об отсутствии планов передавать Украине ракеты Tomahawk

    Трамп: США не планируют передавать Киеву ракеты Tomahawk

    Трамп заявил об отсутствии планов передавать Украине ракеты Tomahawk
    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

    «Нет», – ответил Трамп на соответствующий вопрос.

    Также Трампа спросили, что может оказаться «последней каплей», после которой он сделает вывод о якобы неготовности Москвы к урегулированию. «Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», – приводит его ответ РИА «Новости».

    Кроме того, он отметил, что не участвует в обсуждениях, связанных с возможным изъятием замороженных активов России Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военное министерство США разрешило поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину. Евросоюз отложил до декабря принятие решения о возможном использовании российских замороженных активов для помощи на Украине.

    3 ноября 2025, 04:30
    В Белоруссии заявили о возможности направить миротворцев на Украину

    Представитель ВС Белоруссии Скобей: Минск может направить миротворцев на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Миротворцы Белоруссии при необходимости будут готовы к выдвижению на Украину, если такое решение примет президент страны Александр Лукашенко, заявил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии Алексей Скобей.

    «Тут все… зависит… от того, как стороны между собой будут принимать решения. Мы всегда готовы оказать им помощь, по просьбе, опять же, двух сторон. В любом случае, та или иная сторона должна обратиться, – если они хотят, чтобы это было под эгидой ООН, – в данную организацию и заявить, что необходимо размещение миротворческого контингента на территории», – сказал Скобей.

    Он пояснил, что решение принимается обеими сторонами конфликта, а в случае согласия о проведении миротворческой миссии должно быть одобрено Организацией Объединенных Наций, передает РИА «Новости» со ссылкой на СТВ.

    Скобей также отметил, что после поступления запроса о размещении требуется процедура подготовки: «В любом случае подготовка будет. То есть мы не моментально вот прямо сейчас взяли, собрали наши вещи и полетели. В любом случае будет подготовка». Он уточнил, что действия по направлению контингента зависят от решения главы государства.

    По его словам, белорусские миротворцы уже имеют опыт участия в миссиях ООН, в частности, на территории Ливана, однако сейчас участие в этой миссии приостановлено. Скобей добавил, что Белоруссия ведет переговоры о расширении миротворческих миссий с другими странами, включая Индонезию и Индию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство России в целом согласно с тем, что гарантии безопасности у Украины должны быть, но участие стран НАТО в миротворческом контингенте – недопустимо и неприемлемо. При этом кандидатуру Китая в Киеве рассматривать не хотят, категорически против военных из КНР будут выступать западные участники конфликта, в первую очередь США.

    2 ноября 2025, 18:27
    В Берлине объявили о закрытии крупнейшего центра для беженцев с Украины

    Власти Берлина решили закрыть крупнейший центр для беженцев с Украины в Тегеле

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Берлина собираются прекратить работу крупнейшего центра для беженцев с Украины на базе бывшего аэропорта Тегель до завершения текущего года, сообщили украинские СМИ.

    По данным украинских СМИ, центр расположился на территории бывшего аэропорта Тегель и представлял собой основную инфраструктуру для размещения беженцев с Украины, передает «Газета.Ru».

    До принятия решения о закрытии на территории центра проживало порядка 5 тыс. человек. В данный момент количество обитателей сократилось до 1,5 тыс. человек.

    В будущем власти города планируют перейти к децентрализованному размещению переселенцев, что может означать распределение их по более мелким объектам или квартирам по городу и регионам.

    Ранее The Telegraph писала, что после смягчения Киевом ограничений на выезд в Польшу и ФРГ приехали почти 99 тыс. молодых мужчин с Украины.

    Жители крупных городов Германии стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов.

    Общая численность беженцев в Германии сократилась впервые с 2011 года, но по-прежнему превышает 3,5 млн человек, большинство из которых приехали с Украины.

    2 ноября 2025, 23:48
    ПВО сбила восемь украинских беспилотников над регионами России
    ПВО сбила восемь украинских беспилотников над регионами России
    Tекст: Антон Антонов

    В течение трех часов дежурными силами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 до 23.00 мск три БПЛА были сбиты над территорией Курской области, два – над Белгородской областью, еще два – над Ростовской областью. Один беспилотник был уничтожен над Крымом, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа с 15.00 до 20.00 мск. Минобороны России ранее сообщило об уничтожении 15 беспилотников над Кубанью и Черным морем.

    2 ноября 2025, 17:49
    В Раде раскритиковали новые инициативы Зеленского из-за дефицита бюджета

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, а также глава антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко раскритиковали предложения Владимира Зеленского украинцам «зимней тысячи» и бесплатных поездок на 3 тыс. км.

    Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк и глава антикоррупционного совета при министерстве обороны Украины Юрий Гудименко резко раскритиковали новые инициативы Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Железняк отметил, что денег на поднятие зарплат военным нет, и никто не знает, как на Украине будут «покрывать дыру в полбюджета».

    «Будет ли программа новая по МВФ – тоже пока вопрос. Но «зимняя тысяча» на месте! Сильно. Несокрушимо», – отметил Железняк.

    Гудименко обратил внимание на противоречия между дефицитом продовольствия для военных и запуском социальных программ, включая компенсацию «зимняя тысяча» и программу «УЗ-3000». Эти инициативы, по его словам, выглядят абсурдными и популистскими в условиях острого недостатка бюджета.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал меры социальной поддержки: выплату так называемой зимней тысячи некоторым категориям граждан и предоставление бесплатных железнодорожных поездок всем жителям страны на дистанции до 3 тыс. километров. Критики указывают, что подобные инициативы усугубляют финансовое положение и отвлекают средства от более насущных задач.

    Ранее украинский эксперт Андрей Длигач заявил, что экономика Украины столкнулась с критическим дефицитом бюджета более 20 млрд долларов и долговой нагрузкой свыше 100% от ВВП.

    Европейские страны могут быть вынуждены брать новые кредиты на сумму до 60 млрд евро для поддержки Киева, если Еврокомиссия откажется экспроприировать российские активы.

    Американские СМИ отмечают, что оппозиция на Украине планирует возложить на Владимира Зеленского ответственность за массовые отключения электроэнергии.

