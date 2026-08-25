Tекст: Ольга Иванова

Вооруженные силы России успешно атаковали позиции 77-й отдельной аэромобильной бригады украинских войск, передает ТАСС. Удар пришелся по объекту в Кривом Роге, который противник пытался выдать за обычную гражданскую инфраструктуру.

Представитель силовых структур отметил, что украинская сторона пыталась скрыть военное назначение пораженного здания. «21 августа ВС РФ нанесли удар по торговому центру в Кривом Роге. Украинская пропаганда моментально обвинила Россию в атаках на гражданские объекты, однако некрологи в соцсетях свидетельствуют об обратном», – рассказал собеседник агентства.

Позже в интернете появилась информация о ликвидации начальника группы разведки штаба артиллерийского дивизиона. Старший лейтенант Сергей Гальчинский был уничтожен именно в день атаки при выполнении боевых задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Вооруженные силы России поразили беспилотниками логистический центр ВСУ в Кривом Роге.

В апреле прошлого года российские военные уничтожили место совещания украинских командиров в криворожском ресторане.

Осенью 2024 года подполье зафиксировало ликвидацию офицеров противника в этом городе.