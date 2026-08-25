Опрокинувшаяся фура с бетонными опорами парализовала трассу в Москву

Опрокидывание грузовика с бетонными опорами заблокировало движение по трассе М-11

Tекст: Денис Тельманов

В Тосненском районе Ленинградской области грузовой автомобиль попал в серьезную аварию, передает ТАСС. Машина перевозила тяжелые строительные конструкции.

«Тосненский район, 629-й км трассы М-11 «Нева», в районе деревни Тарасово. Произошло опрокидывание грузового автомобиля, перевозившего бетонные опоры», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Из-за инцидента движение в сторону Москвы оказалось полностью перекрыто. Для водителей организовали объезд по маршруту через автодороги А-120 и М-10. На участке образовался затор длиной два километра.

Разлива топлива не зафиксировано, сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и дорожные службы. Спасатели призвали автомобилистов учитывать информацию о перекрытиях и строго соблюдать дистанцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года грузовой автомобиль врезался в дорожное ограждение на трассе М-11.

В апреле прошлого года другая дорожная авария полностью остановила движение по этой магистрали в сторону Москвы.

Позже дорожные службы возобновили проезд транспорта по правой полосе.