В Польше нашли останки 150 жертв немецких расстрелов

Tекст: Ольга Иванова

По информации IPN, останки как минимум 150 человек, расстрелянных немецкими оккупационными властями в октябре 1939 года, обнаружили в ходе археологических работ у озера Боровно в Быгдощском повяте Польши, передает РИА «Новости».

«В ходе исследований был обнаружен засыпанный ров, в котором находятся человеческие останки. На большинстве черепов специалисты выявили пулевые отверстия, преимущественно в затылочной области. Жертвами были взрослые люди разных возрастов, главным образом мужчины», – говорится в сообщении.

В октябре 1939 года немецкие власти доставляли к озеру Боровно группы польских граждан, после чего проводили массовые расстрелы. Расправы являлись частью массового уничтожения польского населения Поморья, получившего название «Поморское преступление 1939 года».

Часть захоронений была уничтожена в 1944 году в ходе операции «Акция 1005», целью которой было уничтожение следов нацистских преступлений. Специальные команды эксгумировали тела, сжигали их, а останки пытались скрыть. Исследователи также обнаружили место, куда после сожжения тел были сброшены их останки.

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