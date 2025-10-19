Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.22 комментария
В Геническе нашли останки 330 расстрелянных в годы Великой Отечественной войны
На окраине Геническа при археологических работах обнаружены останки не менее 330 человек, среди которых были и дети, погибшие в годы Великой Отечественной войны, сообщил руководитель отдела криминалистики следственного управления СК РФ по Херсонской области Алексей Красноперов.
На окраине Геническа Херсонской области обнаружено не менее 330 останков людей, расстрелянных во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Красноперов сообщил: «Одной из сфер нашей деятельности является архивно-поисковая работа: раскопки, следственные действия по извлеченным останкам, работа с архивными документами. Что касается противотанкового рва, на этом месте извлечено не менее 330 останков, из них не менее 45 детей».
К расследованию привлечены эксперты из Крыма, Севастополя, Удмуртии, Пензенской и Ульяновской областей. Они проводят всесторонние исследования найденных останков, чтобы установить личности погибших и обстоятельства их гибели.
25 марта суд признал преступления, совершённые немецко-фашистскими захватчиками на территории Херсонской области во время Великой Отечественной войны, актом геноцида. После взятия Геническа в сентябре 1941 года, оккупанты массово и жестоко расправлялись с местным населением. По данным следователей, жителей пытали, угоняли в концлагеря, а также расстреливали независимо от возраста и состояния здоровья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ обнародовала данные о массовых захоронениях жертв нацистов в городе Константиновка. Спецслужбы провели расследование по факту обнаружения этих захоронений. Эксперты установили принадлежность останков к мирным жителям и военнослужащим, убитым в годы Великой Отечественной войны. Архивные документы подтвердили преступления нацистов против гражданского населения.