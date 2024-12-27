Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.0 комментариев
В Бресте обнаружили останки 38 человек на месте бывшего нацистского лагеря смерти
В Бресте военнослужащие обнаружили останки 38 человек, предположительно жертв нацистского лагеря смерти «Красные казармы», захороненных более 80 лет назад в период Великой Отечественной войны.
В Бресте на улице Смирнова обнаружены останки, предположительно принадлежащие жертвам времен Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
Раскопки проводились 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном министерства обороны Белоруссии. Найденные костные останки принадлежат приблизительно 38 лицам в возрасте от 14-16 до 50-60 лет.
Эксперты из управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области уточнили, что признаки воздействия факторов внешней среды на останках указывают на давность захоронения более 80 лет. Это подтверждает предположение о том, что захоронение относится к периоду Второй мировой войны.
По данным прокуратуры Бреста, в этой местности ранее находился нацистский лагерь смерти «Красные казармы». Это дает основания полагать, что найденные останки принадлежат жертвам лагеря. Раскопки и анализ останков продолжаются, чтобы установить все обстоятельства трагедии.
Отметим, в Бресте было подписано соглашение между Россией и Белоруссией о сотрудничестве в сфере сохранения исторической памяти и противодействия искажению исторической правды о событиях Великой Отечественной войны и геноциде советского народа.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко требовал от Германии и Запада стоять на коленях перед Белоруссией.