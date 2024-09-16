Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.3 комментария
Россия и Белоруссия подписали соглашение о сохранении исторической правды
Россия и Белоруссия подписали соглашение о противодействии искажению исторической правды
Соглашение между Россией и Белоруссией о сотрудничестве в сфере сохранения исторической памяти, противодействия искажению исторической правды о событиях Великой Отечественной войны и геноциде советского народа подписано в Бресте.
Соглашение нацелено на сохранение исторической памяти и развитие дружественных связей в этой сфере, его подписали руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева и директор Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка генеральной прокуратуры Белоруссии Игорь Мороз, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«За плечами России и Белоруссии – колоссальный опыт работы в сфере сохранения исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников против мирных жителей, о геноциде наших народов. Устойчивое сознание неприятия нацизма и есть наши приоритет – это важный аспект исторической памяти и в то же время это работа на будущее, включение в работу разных сообществ, которые формируют запрос на историческую правду», – рассказала Малышева.
Мероприятия в Бресте проходят в канун Дня народного единства Белоруссии.
Елена Малышева также рассказала журналистам о совместной инициативе в рамках заключенного соглашения о проведении среди старшеклассников России и Белоруссии международного конкурса рассказов о семье «Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны». Конкурс эссе и рассказов запланирован на конец этого – начало следующего года.