Россия и Белоруссия подписали соглашение о сохранении исторической правды

Россия и Белоруссия подписали соглашение о противодействии искажению исторической правды

Tекст: Ольга Иванова

Соглашение нацелено на сохранение исторической памяти и развитие дружественных связей в этой сфере, его подписали руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева и директор Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка генеральной прокуратуры Белоруссии Игорь Мороз, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«За плечами России и Белоруссии – колоссальный опыт работы в сфере сохранения исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников против мирных жителей, о геноциде наших народов. Устойчивое сознание неприятия нацизма и есть наши приоритет – это важный аспект исторической памяти и в то же время это работа на будущее, включение в работу разных сообществ, которые формируют запрос на историческую правду», – рассказала Малышева.

Мероприятия в Бресте проходят в канун Дня народного единства Белоруссии.

Елена Малышева также рассказала журналистам о совместной инициативе в рамках заключенного соглашения о проведении среди старшеклассников России и Белоруссии международного конкурса рассказов о семье «Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны». Конкурс эссе и рассказов запланирован на конец этого – начало следующего года.