Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.46 комментариев
Таджикского блогера лишили гражданства России за провокации в интернете
Блогера SUBO лишили гражданства РФ из-за ложной информации и провокаций в интернете
Блогер Субхан Мамедов, известный как SUBO, лишился гражданства России из-за предоставления ложных сведений при получении паспорта и провокационной деятельности в интернете.
Блогер и друг российского стримера Миши Литвина Субхан Мамедов, известный как SUBO, лишился российского гражданства, передает Ura.ru. Причиной этого стали ложные сведения, предоставленные при получении гражданства, а также провокационная интернет-деятельность.
Telegram-канал Shot сообщает, что SUBO, имеющий миллионы подписчиков, выкладывал видео с розыгрышами, в которых притворялся полицейским и инсценировал вооруженные нападения. Эти действия стали основанием для аннулирования его гражданства.
Субхан Мамедов также демонстрировал в своих видео роскошный образ жизни, рассказывая, что владеет бургерной в Москве. Он получил российское гражданство по упрощенной схеме, при этом ему содействовали в этом процессе.