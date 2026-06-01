Режим ЧС ввели в Минеральных Водах из-за паводков
Сильные ливни спровоцировали подтопление десятков жилых домов в городе Минеральные Воды, введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
На территории Минеральных Вод начал действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, сказал глава региона, передает ТАСС.
«Из-за нового притока воды с прошлой недели происходит подтопление в районе Минеральных Вод и села Левокумка, вода зашла в 36 домовладений. Подготовлены пункты временного размещения на случай ухудшения ситуации», – сообщил губернатор.
Глава Ставрополья добавил, что специалисты активно устраняют последствия стихии и восстанавливают более 60 поврежденных крыш. Утверждение особого статуса позволит муниципалитету значительно быстрее направлять необходимую материальную поддержку местным жителям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля на территории Дагестана подтопило более 500 жилых домов. В конце марта власти Чечни вводили режим ЧС из-за обильных осадков.