Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.
В Чечне после ливней подтопленными остались более 250 домов
В Чечне сохраняется режим чрезвычайной ситуации на фоне подтопления 258 жилых домов и повреждения десятков объектов инфраструктуры после сильных дождей.
В Чечне подтопленными остаются 258 жилых домов и 312 приусадебных участков, передает РИА «Новости».
По данным ГУ МЧС России по республике, также повреждены 17 мостов, из которых 12 автомобильных и пять пешеходных. В сообщении подчеркивается, что к настоящему времени восстановлено 36 поврежденных газопроводов и трансформаторов.
Режим чрезвычайной ситуации был введен в воскресенье, 29 марта, по решению главы Чечни Рамзана Кадырова. Причиной стали обильные дожди и ливни, которые вызвали подтопление многих населенных пунктов и сел.
Из-за непогоды в регионе также отмечаются размывы дорог и мостов, что осложняет передвижение и проведение аварийно-восстановительных работ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Дмитрий Медведев пообещал подумать о дополнительной помощи Чечне для ликвидации последствий разрушительного наводнения.
Аварийные службы Чечни смогли перекрыть точки прорыва дамбы на реке Сунжа и остановить поступление воды в район подтопления в Грозном. В результате паводка на реке Гумс в Гудермесе был подтоплен поселок Кундухова, откуда жители эвакуируются в безопасные зоны.