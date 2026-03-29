Жителей поселка Кундухова в Гудермесе эвакуируют из-за подтопления

Экстренные службы проводят эвакуацию жителей поселка Кундухова, задействованы глава района, руководство полиции и сотрудники оперативных служб.

«Река Гумс вышла из берегов, в результате чего подтоплен поселок Кундухова в городе Гудермес. В настоящее время проводится эвакуация жителей. <...> Жителям оказывается вся необходимая помощь», – сообщили ТАСС в администрации Гудермесского района Чечни.

Эвакуированных размещают в пунктах временного размещения, которые организованы на базе школ и спорткомплекса. В регионе действует режим повышенной готовности из-за сильных дождей, приведших к перебоям с электричеством, повреждениям мостов и оползням.

До конца суток 29 марта действует штормовое предупреждение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр 19 марта сообщал о выходе рек из берегов в нескольких регионах России. Железнодорожный мост на перегоне Каякент – Берикей разрушился в Дагестане. Власти Чечни вслед за Дагестаном приняли решение усилить меры реагирования после сильных осадков в республике. Стихия привела к перебоям с электроснабжением и подтоплениям на отдельных территориях.