Дуда наградил Буданова золотым крестом «За заслуги перед Польшей»

Tекст: Вера Басилая

Президент Польши Анджей Дуда наградил Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) одной из высших польских наград за вклад в развитие международных связей, передает РИА «Новости».

Украинское ведомство отметило, что награда присуждена за «значительный вклад в укрепление международного сотрудничества и развитие связей Польши с другими государствами». Вместе с Будановым кавалерским крестом ордена награжден его заместитель Вадим Скибицкий.

В сообщении украинской военной разведки перечислены и другие иностранные лауреаты польской награды, среди которых американские политики Рональд Рейган и Генри Киссинджер, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен.

В России Буданов внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а ФСБ считает его одним из организаторов теракта на Крымском мосту.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев не сможет сохранить все свои позиции при достижении соглашения с Россией.

