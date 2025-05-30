Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
Дуда наградил Буданова золотым крестом «За заслуги перед Польшей»
Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) награжден золотым офицерским крестом ордена «За заслуги перед Польшей».
Президент Польши Анджей Дуда наградил Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) одной из высших польских наград за вклад в развитие международных связей, передает РИА «Новости».
Украинское ведомство отметило, что награда присуждена за «значительный вклад в укрепление международного сотрудничества и развитие связей Польши с другими государствами». Вместе с Будановым кавалерским крестом ордена награжден его заместитель Вадим Скибицкий.
В сообщении украинской военной разведки перечислены и другие иностранные лауреаты польской награды, среди которых американские политики Рональд Рейган и Генри Киссинджер, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен.
В России Буданов внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а ФСБ считает его одним из организаторов теракта на Крымском мосту.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев не сможет сохранить все свои позиции при достижении соглашения с Россией.