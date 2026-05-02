Эксперты заявили о грядущем дефиците медицинского пластика в больницах Франции

Профсоюзы заявили о грядущем дефиците медицинского пластика в больницах Франции
Перебои с поставками сырья из-за ситуации в Ормузском проливе могут оставить европейские клиники без шприцев, масок и катетеров китайского производства.
Угроза дефицита пластиковых изделий в больницах Франции возникла на фоне фактической блокировки Ормузского пролива, передает РИА «Новости».
Глава профсоюза производителей пластмасс Plastalliance Жозеф Тайефе заявил: «Сегодня есть все причины для беспокойства. Пластик, используемый в медицинской сфере, более редкий, и спрос на него также гораздо выше, так что мы окажемся в напряженной ситуации с нехваткой продукции».
Специализированный пластик необходим для изготовления шприцев, защитных масок, перчаток и катетеров. Основным поставщиком этих товаров в республику традиционно выступает Китай. Однако из-за проблем с логистикой на Ближнем Востоке азиатские предприятия испытывают дефицит сырья, что уже привело к замедлению производства.
При этом министерство здравоохранения Франции заверило, что клиники обладают достаточными запасами материалов и угрозы реального дефицита пока нет. В то же время перекрытие Ормузского пролива, ключевого маршрута для экспорта углеводородов, спровоцировало рост мировых цен на топливо и промышленную продукцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении возобновить диалог с Ираном для восстановления судоходства в Ормузском проливе.
Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун призвал к скорейшему снятию ограничений в регионе с обеих сторон.
Вице-спикер иранского парламента Али Никзад назвал контроль над этой стратегической акваторией исключительной суверенной привилегией Исламской Республики.