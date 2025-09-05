Путин: Россия в условиях санкций разработала собственные инновационные турбины

Путин сообщил о разработке Россией собственных инновационных турбин

Tекст: Ирма Каплан

«В условиях санкционных ограничений удалось за короткие сроки разработать ряд инновационных двигателей для энергетики. Они активно используются, в том числе в газотранспортной инфраструктуре. С учетом наших больших планов по газификации регионов России по новым экспортным маршрутам, включая проект «Сила Сибири-2», – это крайне важная тема», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

Путин отметил, что в стране немало хороших наработок, часть которых он увидел на предприятии «Объединенной двигателестроительной корпорации», например, серийно выпускаемый газотурбинный двигатель большой мощности ГТД-110М.

«Он ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги. Этот двигатель пользуется спросом и востребован отечественным ТЭКом. Нужно наращивать его производство, объем поставки такой продукции», – призвал Путин.

Напомним, во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения, собрав на совещании ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.