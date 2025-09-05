Путин в Самаре начал совещание по вопросам двигателестроения

Путин на совещании по вопросам двигателестроения указал на лидерство России

Tекст: Ирма Каплан

«Подчеркну, что, как в советское время, так и сегодня, Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей. Только за последние четыре года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50% – с 791 до 1 тыс. 227 штук», – сказал Путин, открывая заседание.

Он отметил, что такая позитивная динамика в отрасли создает условия для укрепления индустриального, технологического суверенитета страны, для обновления транспорта, энергетики, в целом для экономического роста и достижения национальных целей развития.

«И, конечно, для дальнейшей ритмичной работы предприятий отрасли и их многочисленных смежников по всей цепочке кооперации», – добавил он.

В совещании принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента РФ Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Афзалов.

Также на мероприятии присутствуют председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Андрей Тюлин, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» Вадим Бадеха, гендиректор «Объединенной двигателестроительной корпорации» Александр Грачев, управляющий директор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, управляющий директор «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков, управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.