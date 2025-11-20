Госдума утвердила бюджеты ФОМС и Пенсионного фонда до 2028 года

Tекст: Валерия Городецкая

Доходы ФОМС в 2026 году запланированы на уровне 4,712 трлн рублей, к 2028 году они достигнут 5,419 трлн рублей, передает ТАСС.

Основную часть бюджета ФОМС составят страховые взносы, которые увеличатся в доле до 89,3% за три года. Расходы фонда также будут расти: они составят 4,794 трлн рублей в 2026 году и 5,504 трлн рублей в 2028 году.

Дефицит бюджета ФОМС составит 82,058 млрд рублей в 2026 году и увеличится до 85,204 млрд рублей в 2028 году. Главной статьей расходов остаются субвенции, их объем в 2026 году составит 3,992 трлн рублей. В пояснительной записке уточняется, что с 2026 года базовая программа обязательного медстрахования будет охватывать территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Субвенции распределяются между всеми субъектами и территориальными фондами, ни у кого нет снижения относительно 2025 года», – разъяснил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. Одобренные поправки позволяют неиспользованные субсидии в 2026 году перераспределять на оказание высокотехнологичной помощи федеральными учреждениями.

Также Госдума приняла бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2026–2028 годы. Доходы фонда в 2026 году достигнут 19,086 трлн рублей, расходы – 18,748 трлн рублей, включая расходы на пенсионное и соцстрахование, а также выплаты по материнскому капиталу и пособия на рождение ребенка.

С 1 января 2026 года стоимость пенсионного коэффициента установлена на уровне 156,76 рубля, фиксированная выплата к страховой пенсии – 9 584,69 рубля, индексация составит 7,6%. Размер материнского капитала будет рассчитываться с учетом индекса роста цен, а все виды пенсий проиндексируют в зависимости от типа выплаты. Законом также предусмотрены выплаты участникам СВО при поездках на лечение и реабилитацию, покрытие расходов на сопровождение инвалидов I группы.

Ранее Госдума приняла закон о бюджете на 2026–2028 годы.