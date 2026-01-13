  • Новость часаСилы ПВО сбили 40 украинских БПЛА за пять часов
    13 января 2026, 18:37 • Новости дня

    Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА за пять часов

    Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА за пять часов
    @ Владислав Сергиенко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    За пять часов над Крымом, Азовским морем и регионами России были уничтожены десятки украинских беспилотников различных типов.

    В период с 13:00 до 18:00 мск 13 января российские силы ПВО перехватили и уничтожили сорок украинских беспилотников, передает ТАСС. По информации Министерства обороны РФ, большинство беспилотников было сбито над территорией Крыма – 22 аппарата.

    Семь летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской областью, шесть – над Азовским морем. Кроме того, по два беспилотника удалось уничтожить в Волгоградской и Ростовской областях, еще один – в Брянской области.

    Ведомство подчеркнуло, что все цели были успешно нейтрализованы, угрозы для гражданских объектов не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников за пять часов, из которых десять перехватили над Крымом.

    При атаке дронов ВСУ в Таганроге получили повреждения промышленный объект и газовые коммуникации.

    В ночь на 13 января дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа.

    13 января 2026, 12:19 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на вторник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, а также беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за свутки нанесено поражение местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.

    Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 207 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены т670 самолетов, 283 вертолета, 108 665 беспилотников, 645 ЗРК,  27 085 танков и других бронемашин, 1 640 боевых машин РСЗО, 32 538 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 609 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Ранее во вторник сообщилось, что в Одессе при взрывах повреждения получили два энергообъекта «ДТЭК».

    Напомним, накануне Российские войска поразили украинские военные аэродромы

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по Украине. В частности, вМинобороны сообщало, что ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

    Комментарии (21)
    13 января 2026, 13:18 • Новости дня
    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ

    Экономист Лизан: Просрочка платежа МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт

    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ
    @ REUTERS/Yuri Gripas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поддержка Киева стала для Запада вопросом политической целесообразности. В связи с этим просрочка Украиной платежа МВФ останется без серьезных последствий для страны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан. Напомним, украинская сторона на утро 13 января просрочила платеж в 170 млн долларов в счет погашения кредита перед МВФ.

    «Нынешняя просрочка платежа по долгам МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт», – отметил экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, в частности, о событиях июня 2025 года. Тогда украинское руководство отказалось выплачивать кредиторам 665 млн долларов по ВВП-варрантам. Они были предложены инвесторам в качестве «компенсации» при вынужденной реструктуризации внешнего госдолга еще в 2015 году.

    Речь о государственных ценных бумагах, выплата по которым зависит от роста экономики: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это условие сработало в 2023 году. Киевская власть пыталась оспорить необходимость выплат по этим бумагам, ссылаясь на то, что ВВП страны не вырос, а упал. Тогда международное агентство S&P Global Ratings признало Украину страной с частичным дефолтом, указал Лизан.

    «Как это сказалось на украинском руководстве? Никак. Я думаю, сейчас будет аналогичная история. Да, кредитор – МВФ – крупнее. Но Киев тесно общается с миссией организации, роняет курс гривны для того, чтобы эффективнее использовать внешнюю помощь, на чем настаивает фонд. Поэтому офис Владимира Зеленского попросит МВФ войти в положение: как говорится, понять и простить», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне он упомянул нагнетание ситуации западными политиками в 2022 году, когда Россия не смогла выплатить долги по гособлигациям в иностранной валюте, потому что страну отключили от мировой финансовой системы. «Громогласно говорили о дефолте по долгам – шума-то было. В случае с Украиной мы такого не наблюдаем. Это вопрос не чистой экономики, а политической целесообразности. Пока на Западе исходят преимущественно из того, что Киев надо поддерживать – другое дело: зачем и как долго?», – отметил собеседник.

    «Так, США хотят «состричь» с этой «паршивой овцы» хоть «клок шерсти», а европейские лидеры оказывают помощь, потому что в противном случае им придется признать свои ошибки и геополитическое поражение. Пока же евробюрократы поднимают свой аппаратный вес: борьба против «страшной России» дает им дополнительные ресурсы и полномочия внутри Европейского союза», – пояснил Лизан.

    Он напомнил, что Брюссель уже обещал выдать Киеву новый кредит. По оценкам экономиста, ситуация с финансами на Украине «плохая, но не катастрофическая». «Киевские власти станут сокращать издержки. В стране все продолжит дорожать, повысят тарифы с поправкой на то, что у украинцев не будет ни нормального тепла, ни света, ни связи», – прогнозирует аналитик. Впрочем, ожидать на этом фоне протестного движения не стоит.  

    «Например, у некоторых киевлян трубы в системе централизованного отопления уже разморозило. В квартирах 9-12 градусов тепла. Люди заняты выживанием. Ни на какие протестные акции они не выйдут еще и потому, что СБУ применит репрессии. Протестное голосование местных жителей – это выезд за границу», – заключил Лизан.

    Ранее СМИ выяснили, что Киев просрочил многомиллионную выплату Международному валютному фонду. Это следует из платежного графика МВФ, передает РИА «Новости». Срок платежа истек в 00.00 понедельника по времени Вашингтона (08.00 мск).

    Украина должна была погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR), что эквивалентно примерно 171,9 млн долларов по курсу на 12 января. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов стран – участниц фонда.

    По состоянию на утро вторника подтверждения о поступлении средств в календаре МВФ нет. Следующий платеж Украины по кредитам фонда запланирован на 24 февраля в размере 62,5 млн SDR. В феврале – апреле Киеву предстоит еще несколько крупных выплат.

    Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 млрд долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.

    Как напоминает РБК, в конце ноября Украина и Международный валютный фонд договорились о новой двухлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) объемом около 8,2 млрд долларов. Она предусматривает комплекс мер бюджетной и денежно-кредитной политики, направленных на восстановление устойчивого уровня госдолга, усиление антикоррупционных механизмов, сообщал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

    По оценке фонда, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026 – 2029 годах может составить порядка 136,5 млрд долларов. В 2026 – 2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около 63 млрд долларов. Ранее агентство Bloomberg писало, что МВФ требует от Киева девальвировать гривну, чтобы улучшить финансовое положение страны за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 04:40 • Новости дня
    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине

    Зампостпреда США назвала «опасной и необъяснимой эскалацией» удар «Орешником»

    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс в своем выступлении на заседании Совета Безопасности по Украине недоумённо заявила, что американские дипломаты только-только встретились с коллегами из ЕС и Украины по вопросу мирового соглашения, как Россия ударила по «Орешником».

    «Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерный заряд, по району Украины, расположенному недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой ещё одну опасную и необъяснимую эскалацию войны, даже несмотря на то, что США активно работают с Киевом, другими партнерами и Москвой над прекращением войны путем переговоров», – заявила она.

    Брюс добавила, что в момент, когда всё держится только на бескорыстной  и беспрецедентной приверженности президента США Дональда Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации, «однако действия России рискуют расширить и усилить войну».

    «Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти атаки выставляют на посмешище дело мира, дело первостепенной важности для всего мира и для президента Трампа», – сказала зампостпреда США.

    Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО связал удар «Орешником» с попыткой ослабить военную помощь Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Минобороны России сообщило, что «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод.

    Комментарии (36)
    13 января 2026, 10:53 • Новости дня
    TWZ: США на Украине обкатывают мобильную систему Tempest с ракетами Hellfire
    TWZ: США на Украине обкатывают мобильную систему Tempest с ракетами Hellfire
    @ PvkCenter

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сети появилось видео работы украинских вооруженных сил с американской системой Tempest, оснащенной ракетами Hellfire, предназначенной для поражения беспилотников и других целей.

    Кадры с применением новой системы обнародовал командный центр воздушных сил Украины, передает The War Zone.

    В ролике зафиксирован пуск двух ракет AGM-114 Hellfire, предположительно по российским беспилотникам, при этом в небе видны трассирующие снаряды. В октябре прошлого года в Сети уже появлялась размытая версия этого видео, на которой невозможно было распознать тип техники.

    Свежие фотографии раскрыли детали: Tempest размещена на легком вездеходе Can-Am Maverick X3, имеет модульную конструкцию и оснащена радаром миллиметрового диапазона, позволяющим обнаруживать и сопровождать цели на малых и средних дистанциях.

    На корпусе также видны антенны пассивной радиочастотной системы, что позволяет выявлять дроны по сигналам их управления без демаскирующего излучения с самой установки.

    Tempest использует тактику «выстрелил и ушел», позволяющую быстро менять позицию после атаки, и снижающую риск ответного удара. Комплекс создан с использованием коммерческих комплектующих, что удешевляет и ускоряет производство по сравнению с классическими системами.

    В качестве основного вооружения используется версия ракеты AGM-114L Hellfire Longbow с радиолокационным наведением и дальностью до восьми километров. Эта модификация предназначена для борьбы с беспилотниками, вертолетами и некоторыми типами крылатых ракет, но против самолетов ее эффективность ограничена малой дальностью.

    В США Tempest была представлена компанией V2X в октябре прошлого года, однако о поставках этих систем на Украину официально не сообщалось. Стационарная версия комплекса также предлагается для защиты важных объектов, но неизвестно, поставлялась ли она Киеву.

    В декабре генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что военный блок обеспечит киевский режим «плотным потоком» вооружений.

    Комментарии (5)
    13 января 2026, 08:29 • Новости дня
    Срок платежа Украины МВФ истек без подтверждения оплаты

    Украина не оплатила очередной платеж по долгу МВФ

    Срок платежа Украины МВФ истек без подтверждения оплаты
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не провел очередной платеж МВФ на сумму примерно 171,9 млн долларов, срок его исполнения истек в понедельник, следует из платежного графика фонда.

    Срок очередного платежа Украины по кредиту Международного валютного фонда истек в 00.00 понедельника по времени Вашингтона, передает РИА «Новости».

    По данным платежного графика фонда, Киев должен был до этого времени выплатить 125 737 500 специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 171,9 млн долларов по курсу на 12 января. Средства предоставлялись Украине через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый странами-участниками фонда.

    К утру вторника по московскому времени подтверждение о поступлении указанного платежа в календаре МВФ отсутствует. Следующий блок финансовых обязательств Украины перед фондом наступает 1 февраля 2026 года – тогда планируются регулярные платежи за пользование средствами МВФ. Еще один возврат части основного долга на сумму 62,5 млн SDR запланирован на 24 февраля. В феврале–апреле 2026 года, как отмечает агентство, Киев должен будет провести еще несколько крупных выплат по линии возврата кредитов фонда.

    Украина должна была перечислить Международному валютному фонду почти 180 млн долларов в счет обслуживания кредита.

    До этого Украина начала реструктуризацию долга, привязанного к ВВП, на сумму 2,6 млрд долларов.

    Комментарии (9)
    13 января 2026, 14:51 • Новости дня
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    @ Abbie Parr/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный олимпийский комитет объяснил отказ от санкций против американских спортсменов необходимостью сохранять олимпийский нейтралитет вне зависимости от политических событий.

    Международный олимпийский комитет не планирует вводить ограничения для спортсменов из США после недавнего удара армии страны по Венесуэле, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба МОК подчеркнула, что организация руководствуется принципом невмешательства в политику и обязана обеспечивать участие атлетов в Олимпиаде вне зависимости от их гражданства.

    В заявлении отмечается, что спорт должен оставаться объединяющей силой, несмотря на мировые конфликты, а олимпийское движение опирается на универсальные ценности.

    «Способность объединять спортсменов, независимо от того, откуда они родом, является фундаментальной для будущего спортивной системы, основанной на ценностях, и по-настоящему глобального спорта, который может давать надежду миру», – говорится в письме организации.

    Удар США по Венесуэле был нанесён 3 января. В результате президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк.

    Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе для США.

    На заседании в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли все обвинения. Россия, Китай и КНДР осудили действия США и потребовали освобождения Мадуро.

    Следующие Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    По решению главы МОК Кирсти Ковентри, российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, даже если к началу Игр спецоперация на Украине завершится. На соревнования также пригоашены российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, которые приняли приглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет подтвердил, что российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова успешно прошли все необходимые проверки и получили приглашения на участие в Олимпийских играх.

    Украинский спортсмен заявил местному изданию о давлении со стороны МОК на федерацию санного спорта ради допуска российских участников.

    Международный олимпийский комитет подчеркнул, что российский флаг на зимней Олимпиаде 2026 года запрещен после его появления на «Тур де Ски».

    Комментарии (16)
    13 января 2026, 06:10 • Новости дня
    Глава британского генштаба назвал условие размещения войск на Украине
    Глава британского генштаба назвал условие размещения войск на Украине
    @ Tayfun Salci/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Начальник генштаба Вооруженных сил Британии маршал авиации Ричард Найтон назвал условием размещения войск королевства на Украине – уверенность в их безопасности.

    На вопрос члена парламента от консервативной партии Джесси Нормана из комитета по обороне, насколько Найтон уверен, что британские войска, развернутые для обеспечения соблюдения мирного соглашения на Украине, будут иметь достаточное оснащение, подготовку и графики ротации, тот ответил, что в «оперативных условиях не существует такого понятия, как нулевой риск», передает Sky News.

    «Задача военного руководства при поддержке министров в принятии решений состоит в том, чтобы оценить этот уровень риска и убедиться в том, что выгоды, которые мы получаем от развертывания, перевешивают любые риски, которые у нас могут возникнуть», – сказал он.

    Найтон заявил, что «уверен, поскольку принимал активное участие в планировании [«коалиции желающих»], что у нас есть средства для выполнения установленных требований, и дополнительное финансирование снизит риск».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине в случае прекращения огня. Обе страны планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

    Комментарии (4)
    13 января 2026, 08:37 • Новости дня
    Дроны ВСУ повредили промышленный объект в Таганроге
    Дроны ВСУ повредили промышленный объект в Таганроге
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При атаке дронов ВСУ в Таганроге получили повреждения промышленный объект, а также газовые коммуникации, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

    При отражении атаки БПЛА в Таганроге и Красносулинском районе Ростовской области нейтрализовано семь аппаратов, по предварительным данным, люди не пострадали, указал Слюсарь в своем Telegram-канале.

    Кроме того, по предварительным сведениям, в Таганроге разрушения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили.

    Напомним, в ночь с понедельника на вторник над Россией нейтрализовали 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Вечером в понедельник над страной ликвидировали 78 украинских БПЛА.

    Комментарии (2)
    13 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Танкер Matilda подвергся атаке БПЛА у терминала КТК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Танкер Matilda, зафрахтованный дочерней структурой «Казмунайгаза» – компанией «Казмортрансфлот», подвергся атаке беспилотника рядом с объектом Каспийского трубопроводного консорциума.

    Об этом официально сообщила пресс-служба «Казмунайгаза», передает ТАСС.

    «Судно Matilda зафрахтовано ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (дочерняя компания КМГ). Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале КТК была запланирована на 18 января 2026 года. 13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения», – говорится в сообщении компании.

    В пресс-службе уточнили, что в результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал.

    Ранее в Черном море у берегов Турции танкер Elbus был атакован неизвестными беспилотниками.

    В ноябре безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском. Во вторник дроны атаковали административное здание морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 14:35 • Новости дня
    Украинская писательница призвала русскоязычных на Украине «закрыть рты»

    Украинская писательница Ницой призвала русскоязычных на Украине «закрыть рты»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская детская писательница Лариса Ницой выступила с резкой критикой в адрес русскоязычного населения страны, заявив, что этим людям следует «заткнуть свой рот» и прекратить использовать русский язык.

    Свое заявление она сделала в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Говорит великий Львов», передает ТАСС.

    «Украинские московиты, пусть заткнут свой рот. Пусть боятся открывать свои московские пасти тут, на Украине. Потому что это не просто демократия, это не просто «разговариваю, как хочу», – сказала Ницой.

    Писательница также призвала к тому, чтобы русскоязычных украинцев «преследовали, наказывали и не давали возможности открывать рот». Ницой считает использование русского языка на Украине «антигосударственным действием».

    Ранее СБУ завела дело на певших по-русски девушек из Киева.

    Напомним, Верховная рада Украины разрабатывает законопроект о дальнейшем ужесточении ограничений на использование русского языка.

    Комментарии (14)
    13 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Глава Кузбасса объявил о проверке всех роддомов и перинатальных центров

    Губернатор Середюк: В Кузбассе проверят все роддома и перинатальные центры

    Глава Кузбасса объявил о проверке всех роддомов и перинатальных центров
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Родильные дома и перинатальные центры Кузбасса пройдут комплексную проверку после трагедии, произошедшей в роддоме Новокузнецка, сообщил глава региона Илья Середюк.

    В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что 14 января в регион прибудет группа федеральных специалистов для оценки состояния и работы службы родовспоможения.

    «Потеря ребенка – невосполнимая утрата для родителей. Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторилась», – подчеркнул он. Глава региона поручил министру здравоохранения Андрею Тарасову проверить все родильные дома и перинатальные центры на готовность к самым сложным случаям.

    Напомним, по данным СК России, в роддоме Новокузнецка умерли девять новорожденных. Минздрав начал проверку новокузнецкого роддома после гибели младенцев.

    Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции.

    Комментарии (12)
    13 января 2026, 15:35 • Новости дня
    Украина потребовала отстранить россиян и белорусов от Олимпиады-2026

    Киев разослал письма с требованием отстранить россиян и белорусов от Олимпиады-2026

    Украина потребовала отстранить россиян и белорусов от Олимпиады-2026
    @ REUTERS/Claudia Greco

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украина направляла обращения в международные спортивные федерации с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов до зимних Олимпийских игр 2026 года, пишут итальянские СМИ.

    Украина добивается через международные спортивные федерации отстранения спортсменов из России и Белоруссии от участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине д’Ампеццо, передает ТАСС со ссылкой на итальянскую газету Il Fatto Quotidiano.

    С декабря 2024 года украинские власти направляют письма в различные федерации с просьбой исключить российских и белорусских атлетов. Там стоят подписи министра спорта Украины, национального олимпийского комитета и национальных спортивных федераций.

    Последнее такое обращение было направлено в Федерацию бобслея и скелетона, которую возглавляет Иво Ферриани. Ранее аналогичные обращения получили Международная федерация санного спорта, Международная федерация хоккея на льду и Международный союз конькобежцев.

    Издание отмечает, что спортсмены, претендующие на участие в соревнованиях под нейтральным флагом, зачастую не допускаются до отборочных этапов. В Париже на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе выступали 32 атлета, тогда как на данный момент к зимним Играм в Италии, по информации газеты, допущены 13 российских и белорусских спортсменов.

    Российские власти не раз подчеркивали свою позицию против политизации спорта и дискриминации спортсменов по любым признакам. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля. Спортсмены из России, как ожидается, примут участие в Играх в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинцы обвинили Международный олимпийский комитет в поддержке российских атлетов. Анонимный украинский спортсмен заявил о давлении МОК на федерацию санного спорта ради допуска россиян.

    До этого группа европейских шахматных федераций с Украины, из Англии, Эстонии, Германии и Норвегии потребовала от CAS проверить снятие ограничений с российских сборных по решению Международной шахматной федерации.

    В свою очередь, МОК призвал допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

    Комментарии (8)
    13 января 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские международные резервы установили новый исторический рекорд

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Объем международных резервов России увеличился до максимального уровня за всю историю, достигнув 763,9 млрд долларов к концу декабря, сообщил Центробанк.

    Международные резервы России достигли нового исторического максимума – 763,9 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил Центробанк, уточнив, что на конец 26 декабря 2025 года показатель вырос за неделю на 11,3 млрд долларов, или на 1,5%, в основном благодаря положительной переоценке.

    Неделей ранее, по состоянию на 19 декабря, объем резервов составлял 752,6 млрд долларов. За позапрошлый год российские международные резервы увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 млрд долларов.

    В структуру международных резервов входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ, а также средства в иностранной валюте. Все эти активы находятся в распоряжении Центробанка и правительства, что позволяет обеспечивать финансовую стабильность страны.

    В период с 21 по 28 ноября международные резервы выросли на 0,6% и достигли 733,4 млрд долларов

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 14:55 • Новости дня
    Назван лидирующий в выращивании орхидей в России регион

    Евраев: Треть всех орхидей России вырастили в Ярославской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ярославской области ежегодно выращивают 3 млн орхидей, что составляет почти треть от общего объёма продаж этого цветка в России, сообщил глава региона на встрече с президентом.

    В Ярославской области ежегодно выращивают три миллиона орхидей из десяти миллионов, реализуемых на российском рынке, ь. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

    Евраев отметил, что ранее вся эта продукция поступала из-за рубежа, в основном из Голландии и других стран. Теперь, по его словам, «уже три миллиона из них – это наши, российские, ярославские орхидеи».

    Губернатор подчеркнул, что в ближайшей перспективе регион планирует увеличить объем продаж ярославских орхидей до семи миллионов штук в год. Таким образом, доля отечественного производства на российском рынке цветочных культур значительно возрастет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на встрече с президентом Евраев заявил, что в Ярославской области полностью обновят автопарк общественного транспорта к 2026 году.

    В свою очередь, Владимир Путин обратил внимание на состояние дорог в Ярославской области. Также в капитальном ремонте нуждаются 28% зданий объектов здравоохранения региона.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 05:40 • Новости дня
    Депутат Журова с недоумением ответила на требование Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова высказалась о требовании главы киевского режима Владимира Зеленского к России дать «чёткий ответ» на предложение Украины и США по окончанию конфликта.

    «Надо хотя бы посмотреть. Даже сложно сказать, что это за реальные условия. Они же могут быть сейчас любые. Поэтому сложно что-либо прокомментировать, не видя, что они там с США порешали. Может, они скажут ещё Крым отдать?! Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать», – сказала Журова «Ленте.ру».

    Журова добавила, что «нам практически сейчас угрожают, а мы даже не знаем, что в итоге в этом предложении».

    Ранее Зеленский в Telegram-канале заявил, что Киев «сформулировал видение», на которое «должен быть четкий ответ от России, готовы ли они закончить войну».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже  подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский  заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Портал Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира.

    Комментарии (0)
