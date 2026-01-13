Онищенко указал вероятную причину гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка

Онищенко: Младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции

Tекст: Татьяна Косолапова

За новогодние праздники в родильном доме Новокузнецка погибли девять младенцев. Данную информацию подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов, отметив, что ведомственная комиссия региона уже оценила ситуацию. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также по статье о халатности.

«Девять младенцев от гриппа и ОРВИ не могли умереть. Сообщения о заболевании медперсонала сезонными болезнями скорее отговорка, сказанная, чтобы перевести стрелку на непреодолимые обстоятельства. Гриппом все болеют, и за десятки лет работы я не знаю ни одной ситуации, когда от него одномоментно в родильном доме умерли дети, тем более столько», – говорит Онищенко.

Скорее всего, предполагает собеседник, речь идет об ахиллесовой пяте всех родильных домов, когда в результате нарушения режима своевременного закрытия роддома «на мойку» происходит смерть детей из-за распространения бактериальной инфекции, вероятнее всего стафилококковой.

«Чтобы подобного не происходило, в России существуют строжайшие санитарные требования. Это не просто мытые полы и чистые стены, но и контроль за состоянием здоровья медперсонала, у которого могут быть элементарно кариозные зубы, в которых скапливаются вредоносные микробы, вызывающие гнойно-септические заболевания у новорожденных детей, в связи с чем младенцы сгорают буквально в считанные дни или даже часы», – делится эпидемиолог.

Он рассказывает, что бич данного заболевания в советских родильных домах был в 1980-е годы, после чего санитарные нормы существенно ужесточили. Более того, с массовой гибелью детей в родильных домах из-за данной инфекции регулярно сталкивались и в других странах. По словам академика РАН, стафилококковая инфекция – главная опасность подобных заведений во всем мире.

«Скорее всего, поспособствовало усугублению ситуации еще и то, что были праздничные дни. Все-таки в такое время работает только дежурный персонал. Возможно, если бы более энергично начали, то кого-то из младенцев могли бы и спасти», – заключил Онищенко.

Ранее сообщалось, что новокузнецкий роддом временно закрыли по санитарно-эпидемиологическим показаниям из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией у медперсонала. Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил направить в Новокузнецк специалистов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета.