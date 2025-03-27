Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Путин предложил включить Белое море в проект «Пять морей и озеро Байкал»
Президент России Владимир Путин на Международном арктическом форуме предложил развивать арктический туризм и включить Белое море в проект по обустройству туристической инфраструктуры, чтобы привлечь больше туристов и улучшить транспортную доступность региона.
«И конечно, надо осваивать такое перспективное направление, как туризм. Север, Арктика – это уникальное средоточие природных, исторических, духовных памятников. Он обладает богатейшей культурной палитрой. Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, чтобы познакомиться с ее ландшафтами, увидеть северное сияние, заняться арктической рыбалкой, покататься на собачьих упряжках, в конце концов, или совершить путешествие к заполярным архипелагам», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Путин добавил: «Число туристов растет. Соответственно, появляются новые проекты в этой сфере, такие как центр арктического туризма с горнолыжным направлением в Ямало-Ненецком автономном округе или акватермальный курорт и всесезонный гостиничный комплекс в Карелии. Прошу – и по линии федерального правительства, и в регионах – поддерживать такие инициативы, которые открывают новые грани Арктики, работают на повышение интереса к этому региону».
«Предлагаю также подумать о том, чтобы включить в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» обустройство туристической инфраструктуры Белого моря. Чтобы открыть Арктику для массового туризма, конечно, важен вопрос транспортной доступности – начиная от ремонта и строительства автомобильных дорог до развития авиационного сообщения», – сказал Путин.
Ранее Путин предложил создать условия для развития отечественных операторов, которые займутся перевозкой различных грузов через Арктику, включая контейнеры и уголь.