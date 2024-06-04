Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

Tекст: Александра Юдина

«У вас был хороший опыт в регионе, в исполнительных органах власти, в Пскове, с хорошим результатом. Хотел попросить вас вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов – Республику Алтай», – указаны слова главы государства на сайте Кремля.

Турчак в свою очередь принял предложение Путина занять должность врио главы республики, отметив, что намерен заручиться поддержкой жителей региона, чтобы пойти на выборы.

Путин призвал Турчака активно поработать с людьми на территории республики перед выборами.

В данный момент президент проводит встречу по видео-конференц-связи. При этом российский лидер пообещал Турчаку личную встречу, когда тот вникнет в дела области.

Ранее Олег Хорохордин сообщил, что покидает пост главы республики Алтай. Свое решение он объяснил переходом на другую работу.