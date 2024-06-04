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    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Отечественный футбол учится играть без Европы

    Как российская экономика не умерла от санкций, а получила стимул к развитию, так и российский футбол стал развиваться ускоренными темпами. Да, без звездных легионеров стало несколько скучнее, зато сборная России регулярно получает большое количество новой талантливой молодежи.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Мемуары деда помогли прочувствовать историю России

    Среди бурных всплесков для меня, ребенка, – описание путешествия через океан на корабле в США в конце 1920-х годов и неожиданное личное знакомство с Гербертом Уэллсом, большим фанатом которого был и дедушка в юности, и я в свои 12 лет.

    0 комментариев
    4 июня 2024, 13:38 • Новости дня

    Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совфеда и секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай.

    «У вас был хороший опыт в регионе, в исполнительных органах власти, в Пскове, с хорошим результатом. Хотел попросить вас вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов – Республику Алтай», –  указаны слова главы государства на сайте Кремля.

    Турчак в свою очередь принял предложение Путина занять должность врио главы республики, отметив, что намерен заручиться поддержкой жителей региона, чтобы пойти на выборы.

    Путин призвал Турчака активно поработать с людьми на территории республики перед выборами.

    В данный момент президент проводит встречу по видео-конференц-связи. При этом российский лидер пообещал Турчаку личную встречу, когда тот вникнет в дела области.

    Ранее Олег Хорохордин сообщил, что покидает пост главы республики Алтай. Свое решение он объяснил переходом на другую работу.

    3 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    Белоусов на совещании Совбеза с Путиным появился в военной форме
    Белоусов на совещании Совбеза с Путиным появился в военной форме
    @ kremlin.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов надел на совещание Совбеза с президентом Владимиром Путиным военную форму, фотографии опубликовала пресс-служба Кремля.

    Министр на совещании, которое проходило в режиме видеосвязи, впервые присутствовал в военной форме, передает РИА «Новости».

    Белоусов – действительный госсоветник России 1-го класса. Для служащих Минобороны к такому рангу полагаются погоны с одной большой шитой звездой и эмблемой ведомства в венке.

    Напомним, на совещании обсуждались вопросы информационной безопасности.

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    2 июня 2024, 15:37 • Новости дня
    Путин похвалил фрукты из Узбекистана
    Путин похвалил фрукты из Узбекистана
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин перед переговорами с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте выразил благодарность министру сельского хозяйства республики Иброхиму Абдурахмонову за вкусные фрукты.

    На церемонии официальной встречи перед переговорами с узбекистанским коллегой в резиденции «Куксарой» Путин обратился к Абдурахмонову, сказав: «Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно». Фрагмент беседы появился в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

    Министр назвал такую оценку от Путина большой ответственностью.

    Ранее Путин поблагодарил главу Узбекистана за гостеприимство.

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    3 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина по автотуризму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На совещании с правительством во вторник президент России Владимир Путин обсудит развитие автомобильного туризма в стране, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Профильной темой совещания станет развитие автотуризма в России, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Свои доклады зачитают министр экономического развития Максим Решетников и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

    Кроме того, в ходе совещания рассмотрят «ряд актуальных текущих вопросов».

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    1 июня 2024, 15:03 • Новости дня
    Путин пообещал ускорить работу по соцподдержке ряда категорий участников СВО
    Путин пообещал ускорить работу по соцподдержке ряда категорий участников СВО
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой пообещал поручить властям ускорить работу по соцподдержке ряда категорий участников спецоперации.

    По словам российского лидера, внимание на первоочередную важность выполнения задач на передней линии, на линии фронта, передает ТАСС.

    «Безусловно, это все должно быть отрегулировано», – подчеркнул глава государства, заверив, что сделает необходимые распоряжения.

    По его словам, бойцы СВО в фонде «Защитники Отечества» помогают «разбюрократить» принятие решений, там трудятся уже 3,5 тыс. специалистов.

    Также Путин поблагодарил команду фонда за работу.

    «Год исполняется уже работе фонда. Хочу поблагодарить вас и всю вашу команду за то, что вы делаете», – подчеркнул президент.

    В феврале Путин расширил функции фонда «Защитники Отечества» и поменял главу попечительского совета.

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    2 июня 2024, 15:04 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в пленарном заседании ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятиях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

    В частности, 7 июня глава государства примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, передает ТАСС со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Также на следующей неделе у Путина запланирована встреча с правительством.

    Ранее президент Зимбабве решил участвовать в ПМЭФ.

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    1 июня 2024, 13:58 • Новости дня
    Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, сообщает пресс-служба армянского правительства.

    По данным пресс-службы, Пашинян провел телефонный разговор с президентом России, который поздравил премьер-министра Армении с днем рождения, передает ТАСС.

    Пашинян в свою очередь поблагодарил Путина за поздравления и наилучшие пожелания и за данное РЖД поручение как можно скорее восстановить участки железной дороги, разрушенные в Лорийской области из-за произошедшего 25–26 мая наводнения.

    Также Путин поздравил направил премьер-министру Армении телеграмму.

    «Уважаемый Никол Воваевич. Примите искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. Российско-армянские отношения основываются на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения. Мы за то, чтобы эти отношения и впредь успешно развивались на благо народов обеих стран. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», – подчеркнуто на сайте Кремля.

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    3 июня 2024, 16:54 • Новости дня
    Путин предложил на совещании Совбеза обсудить информационную безопасность

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России начал обсуждение с темы информационной безопасности.

    «Обсудим с вами вопросы информационной безопасности. Докладчик – Шадаев Максут Игоревич, министр цифрового развития», – цитирует президента ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с постоянными членами СБ России.

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    3 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Путин поздравил избранного президента Мексики Клаудию Шейнбаум

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин в телеграмме поздравил Клаудию Шейнбаум с избранием на пост главы мексиканского государства.

    «Мексика – традиционно дружественный партнер России в латиноамериканском регионе. Рассчитываем, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами», – обратился Путин к латиноамериканскому политику в телеграмме. Текст послания приводится на сайте Кремля.

    Российский лидер поздравил ее с победой на выборах главы государства.

    Клаудия Шейнбаум, кандидат от правящей в Мексике партии Morena, одержала уверенную победу на выборах президента страны.

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    3 июня 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин поздравил евреев в России с Днем спасения и освобождения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев, а также всех отмечающих с Днем спасения и освобождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Поздравляю вас с праздником – Днем спасения и освобождения. 26 Ияра – одна из важнейших, знаменательных дат в многовековой истории еврейского народа. Она связывает эпохи и поколения, олицетворяет немеркнущую память о Великой Победе, о бессмертном подвиге бойцов и командиров Красной армии, сокрушивших нацизм, спасших еврейский и другие народы от угрозы уничтожения», – говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что широкое празднование Дня спасения и освобождения обогащает исторические, религиозные, культурные традиции российских евреев, а также является консолидацией усилий в противостоянии радикальному национализму, ксенофобии и антисемитизму.

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    3 июня 2024, 12:40 • Новости дня
    Песков сообщил об оперативном совещании Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник президент Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание запланировано на начало второй половины дня, сказал Песков, передает ТАСС.

    Предыдущее совещание Путина с Совбезом проходило в пятницу, 31 мая.

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    1 июня 2024, 14:27 • Новости дня
    Путин заявил об эффективности работы фонда «Круг добра»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи председателем фонда протоиереем Александром Ткаченко заявил об эффективности работы Фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра» и профессионализм команды этой организации.

    По его словам, фонд «Круг добра» работает эффективно, там хорошая команда очень профессиональных людей, которые с душевной теплотой относятся к детям, нуждающимся в особой поддержке со стороны взрослых, передает РИА «Новости».

    Также Путин пообещал поддерживать фонд, так как он достигает целей, ради которых создавался.

    «Все, что нужно будет сделать для вашей поддержки, для поддержки вашей работы, мы будем стараться обеспечивать», – заверил глава государства.

    Кроме того, глава фонда подарил Путину альбом с трогательными историями детей, которым помог фонд. Ткаченко отметил, что помощь от фонда получили уже 25 тыс. детей.

    Фонд «Круг добра» был создан в 2021 году по инициативе президента России. Фонд получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

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    3 июня 2024, 12:34 • Новости дня
    Песков анонсировал участие Путина в дискуссии на пленарном заседании ПМЭФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин примет участие в дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин готовится к ПМЭФ, он традиционно выступает на форуме, готовится его участие в дискуссии на пленарном заседании, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что на форуме также пройдут международные контакты.

    Напомним, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва решил участвовать в ПМЭФ. В Россию в воскресенье для участия в ПМЭФ вылетел премьер ЦАР Феликс Молуа.

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    4 июня 2024, 13:01 • Новости дня
    Песков опроверг слухи о «сгоревшей даче Путина» на Алтае

    Песков о якобы сгоревшей на Алтае «даче Путина»: Такого объекта нет

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что на Алтае якобы сгорела некая «дача» Владимира Путина.

    Представитель Кремля отметил, что такого официального объекта не существует. «Мы просто не располагаем такой информацией», – приводит его слова ТАСС.

    У президента, уточнил Песков, нет резиденции на Алтае.

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    4 июня 2024, 12:32 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с президентом Боливии на полях ПМЭФ

    Официальный представитель Кремля Песков анонсировал встречу Путина и Арсе в Петербурге

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин проведет встречу с лидером Боливии Луисом Арсе на полях Петербургского экономического форума, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, внешнеполитической повестке ПМЭФ будет посвящена отдельная пресс-конференция, однако уже сейчас можно сказать, что президент Путин проведет встречу с лидером Боливии Луисом Арсе.

    «Это будет хороший повод для разговора двух президентов», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, Песков анонсировал участие Путина в дискуссии на пленарном заседании ПМЭФ.


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    4 июня 2024, 12:43 • Новости дня
    Песков анонсировал работу Путина по тематике регионов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во вторник президент Владимир Путин продолжит работать по региональной тематике, Кремль дополнительно сообщит об этом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В ближайшее время Кремль проинформирует о том, как будет вестись работа президента с регионами во вторник, сказал Песков, передает ТАСС.

    На вторую половину дня у него запланировано совещание с кабинетом министров по видеоконференцсвязи из Петербурга, добавил Песков.

    В среду у Путина начнется программа в преддверии ПМЭФ.

    На совещании с правительством ожидаются доклады министра экономического развития Максима Решетникова, главы Нижегородской области Глеба Никитина и руководителя исполкома «Общероссийского народного фронта» Михаила Кузнецова.

    Кузнецов доложит о том, как движение отслеживает развитие инфраструктуры, необходимой для развития туризма, и выскажется о текущих проблемах в отрасли.

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