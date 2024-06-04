Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.6 комментариев
Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай
Российский президент Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совфеда и секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай.
«У вас был хороший опыт в регионе, в исполнительных органах власти, в Пскове, с хорошим результатом. Хотел попросить вас вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов – Республику Алтай», – указаны слова главы государства на сайте Кремля.
Турчак в свою очередь принял предложение Путина занять должность врио главы республики, отметив, что намерен заручиться поддержкой жителей региона, чтобы пойти на выборы.
Путин призвал Турчака активно поработать с людьми на территории республики перед выборами.
В данный момент президент проводит встречу по видео-конференц-связи. При этом российский лидер пообещал Турчаку личную встречу, когда тот вникнет в дела области.
Ранее Олег Хорохордин сообщил, что покидает пост главы республики Алтай. Свое решение он объяснил переходом на другую работу.