Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?3 комментария
Компания Mattel выпустила куклу Барби к столетию со дня рождения Мэрилин Монро
В честь векового юбилея легендарной голливудской актрисы американская кукла Барби примерила культовое розовое платье из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок».
Американский производитель игрушек представил новинку, вдохновленную легендарным образом кинозвезды, передает РИА «Новости».
Кукла одета в ярко-розовое платье с большим бантом сзади и длинные перчатки из сцены известной картины 1953 года.
Выпуск приурочен к столетию со дня рождения артистки. «В этом году... мы чествуем королеву экрана эффектным образом, вдохновленным одним из ее самых знаменитых кинонарядов», – говорится в заявлении на официальном сайте Mattel.
Стоит отметить, что бренд создает игрушки в различных образах Мэрилин Монро с 1997 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году компания Mattel выпустила первую куклу Барби с сахарным диабетом.
Двумя годами ранее производитель представил слепую модель со специальной тростью.