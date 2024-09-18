Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?7 комментариев
Путин начал совещание по вопросам развития ВС России в условиях СВО
Президент России Владимир Путин накануне Дня оружейника в формате видеоконференции проводит совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях специальной военной операции.
В ходе совещания обсуждаются вопросы, связанные с укреплением и повышением боеготовности Российской армии, сообщается в Telegram-канале Кремля.
«Мы много внимания уделяем техническому перевооружению армии и флота. Речь идет как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учетом опыта, полученного нашими войсками в ходе специальной военной операции. Этот опыт всесторонне изучается в конструкторских бюро и специализированных НИИ», – сказал Путин.
Ранее Путин назвал святой обязанностью армии защиту людей в приграничье.