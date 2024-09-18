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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

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    18 сентября 2024, 20:19 • Новости дня

    Путин начал совещание по вопросам развития ВС России в условиях СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин накануне Дня оружейника в формате видеоконференции проводит совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях специальной военной операции.

    В ходе совещания обсуждаются вопросы, связанные с укреплением и повышением боеготовности Российской армии, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    «Мы много внимания уделяем техническому перевооружению армии и флота. Речь идет как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учетом опыта, полученного нашими войсками в ходе специальной военной операции. Этот опыт всесторонне изучается в конструкторских бюро и специализированных НИИ», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал святой обязанностью армии защиту людей в приграничье.

    18 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей

    ВС России уничтожили под Суджей силы спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward

    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли сокрушительный удар по подразделениям спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward под Суджей, рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

    Как передает РИА «Новости», российские вооруженные силы нанесли поражение украинским силам под Суджей. В ходе сражений были уничтожены несколько тысяч солдат и сотни единиц техники противника.

    «Аид» сообщил, что среди уничтоженных подразделений были 61-я, 80-я и 82-я бригады ВСУ, а после этого в Курскую область были переброшены дополнительные силы в виде 92-й штурмовой бригады и 106-й бригады теробороны, а также новый батальон 80-й бригады и другие подразделения.

    По информации командира, украинские ССО и американская частная военная компания Forward также были вовлечены в боевые действия в этом районе. «Аид» подчеркнул, что Forward является профессиональной военной структурой и не должна сравниваться с иностранным легионом. Он подтвердил, что все вновь прибывшие силы также понесли значительные потери.

    Ранее «Аид» сообщил, что в ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».

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    17 сентября 2024, 21:56 • Новости дня
    Президент Ирана раскрыл цели сотрудничества с Россией

    Президент Ирана Пезешкиан заявил, что отношения Москвы и Тегерана будут развиваться на постоянной основе

    Tекст: Денис Тельманов

    Отношения между Россией и Ираном будут развиваться на постоянной основе, это поможет снизить санкционное давление со стороны Запада. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

    «Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе», – приводятся слова иранского президента на его официальном сайте, сообщает ТАСС

    По мнению Пезешкиана, углубление сотрудничества между двумя странами поможет снизить санкционное давление со стороны Запада. Иранский президент также выразил надежду на плодотворное взаимодействие между Россией и Ираном в рамках БРИКС и ШОС.

    Ранее сообщалось, что Шойгу во вторник прибыл в Иран и встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    18 сентября 2024, 14:33 • Новости дня
    Депутат: Россиянки начали сдавать сбежавших с СВО бывших мужей

    Депутат Иванов: Россиянки начали сдавать сбежавших с СВО бывших мужей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В надзорные органы начали массово поступать обращения от женщин и девушек, которые сообщают, где скрываются их бывшие мужья, которые вроде бы ушли на СВО, но по какой-то причине сидят дома, сообщил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Максим Иванов.

    По словам Иванова, в одном из обращений женщина написала, что ее мужчина «сбежал с фронта», а потом от нее «сбежал к другой», передает «Московский комсомолец».

    Она также указала его адрес и попросила «забрать обратно на СВО».

    Депутат добавил, что и сам получал подобное обращение. Ему написала женщина с просьбой разобраться, не сбежал ли с СВО ее бывший супруг, который не платит алименты.

    Иванов призвал мужчин расставаться с женщинами «достойно и по-доброму», отметив, что обижать женщину «позорно и недопустимо». «Жизнь длинная, земля круглая. Кто знает, как оно все повернется», – подытожил он.

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    18 сентября 2024, 15:49 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» назначен замначальника департамента РЖД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Герой России, участник программы «Время героев» Владимир Сайбель назначен на должность замначальника департамента ОАО «РЖД».

    Ранее Сайбель занимал руководящую должность в Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению, сообщается в Telegram-канале программы «Время героев».

    «Тематика достаточно серьезная: специальные вопросы компании, взаимодействие с органами власти и фондами по поддержке СВО, поддержка участников СВО из числа железнодорожников, членов их семей, детей... Эти серьезные и масштабные вопросы будут за мной», – прокомментировал назначение сам Сайбель.

    Он добавил, что программа «Время героев» оказала на него большое влияние, дав новые знания и навыки, необходимые для этой работы.

    Сайбель родился в 1982 году в Улан-Удэ, является выпускником Новосибирского военного института и Байкальского государственного университета экономики и права. В период с 2008 по 2022 годы занимал разные должности в структуре ОАО «РЖД».

    Награжден орденом Мужества и «Золотой Звездой» Героя России.

    «Время героев» – программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Создана по распоряжению президента России по модели «Школы губернаторов», ее цель – подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

    Ранее участника первого потока проекта «Время Героев» назначили сенатором от Курской области.

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    18 сентября 2024, 12:52 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
    ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили объекты украинской энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны, сообщило Минобороны России.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили объекты промышленности ВПК Украины, аэродромную инфраструктуру, цех сборки дронов и скопления живой силы и военной техники ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили 13 снарядов РСЗО HIMARS и 66 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31 724 дрона, 579 ЗРК, 18 163 танка и других бронемашин, 1454 машины РСЗО, 14 753 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    18 сентября 2024, 02:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике перешел под контроль российских военных, сообщили в силовых структурах.

    Источник сообщил, что Украинск был освобожден российской армией накануне утром во вторник, российские бойцы закрепили флаг на вентиляционном стволе шахты, передает РИА «Новости».

    Украинск – город между Курахово и Селидово с населением около 10,5 тыс. человек. Он находится в четырех километрах от железнодорожного узла Цукуриха – пути снабжения значительной части группировки ВСУ в Донбассе.

    Ранее сообщалось, что российские войска освободили Желанное Первое в ДНР.

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    18 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины

    Путин заявил об умении женщин сочетать нежность и трудоспособность

    Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женщины могут одновременно достигать профессиональных успехов и хранить семейный очаг, и при этом оставаться красивыми и нежными, этот секрет разгадать мужчинам невозможно, признал с улыбкой президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам IV Евразийского женского форума.

    «Наша государственная политика строится на национальной стратегии действий в интересах женщин. Принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой многодетной семьи», – отметил Путин, передает ТАСС.

    «Знаем, что сочетать это очень нелегко, – признал глава государства. – Но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными». «Обладая здесь таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно», – добавил с улыбкой президент.

    Напомним, Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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    18 сентября 2024, 17:52 • Новости дня
    СК: При стрельбе у офиса Wildberries в Москве погибли два человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, двое скончались, сообщило столичное ГСУ СК.

    Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Самоуправство», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, несколько десятков человек задержали после стрельбы у столичного офиса Wildberries в центре города.

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    17 сентября 2024, 21:52 • Новости дня
    МВД решило командировать российских полицейских в Интерпол

    МВД разработало указ о командировании полицейских в Интерпол

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренних дел России планирует начать командировать сотрудников полиции в генеральный секретариат Интерпола в качестве международных сотрудников.

    Об этом говорится в проекте указа президента, который разработало ведомство, документ опубликован на портале нормативных правовых актов, передает РИА «Новости».

    Как указано в пояснительной записке, такая мера направлена на повышение «эффективности использования возможностей и инструментов Интерпола в борьбе с преступностью».

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    18 сентября 2024, 05:31 • Новости дня
    Десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

    Российские десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что засада была устроена при помощи операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), передает РИА «Новости».

    Точным пуском управляемой ракеты вместе с водителем и сопровождающим был уничтожен грузовой автомобиль ВСУ, который перевозил боеприпасы для украинских войск.

    До этого командир морпехов одного из подразделений рассказывал, что часть украинских боевиков оказалась отрезана от основной группы, и попала в окружение.

    Ранее сообщалось, что успехи российской армии по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений из Курской области.

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    18 сентября 2024, 18:23 • Новости дня
    Анонсировано новое шоу Познера на Первом канале

    Эрнст: Познер вернется на Первый канал с новым шоу

    Анонсировано новое шоу Познера на Первом канале
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о возвращении телеведущего Владимира Познера в эфир телеканала с новым проектом.

    Познер вновь появится в эфире Первого канала с шоу под названием «Турецкая тетрадь», сообщил Эрнст, передает РБК.

    Помимо нового шоу Познера, зрители смогут увидеть обновленную версию программы «Пусть говорят», где ведущим по-прежнему будет Дмитрий Борисов, добавил гендиректор Первого канала.

    В 1980-х годах Познер вел телемосты «Ленинград – Сиэтл» и «Ленинград – Бостон», в 1990-х был ведущим совместной с американским журналистом Филом Донахью программы «Познер и Донахью».

    С 2008 года на Первом канале выходила его авторская программа «Познер», однако после начала специальной военной операции на Украине программа была приостановлена.

    Вместе с Иваном Ургантом Познер создал серию документальных фильмов о путешествиях и организовал гастрольный тур по Европе. Их выступления в Амстердаме вызвали неоднозначную реакцию. Познер подчеркнул, что его выступления с Ургантом не имеют ничего общего с политикой.

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    18 сентября 2024, 00:44 • Новости дня
    Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Купянском направлении

    Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке для Украины на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    В Генштабе украинских войск оценили обстановку на Купянском направлении для ВСУ как напряженную, следует из сообщения украинского командования в соцсетях.

    В сообщении, опубликованном генштабом в Telegram-канале, говорится о напряженной для ВСУ ситуации на Купянском направлении, передает RT.

    Ранее бойцы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ на купянском участке фронта.

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    18 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    Путин изложил президенту Бразилии взгляд России на урегулирование украинского кризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в беседе с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой изложил российское видение того, как может быть урегулирован конфликт на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «С учетом подтвержденной Луисом Инасиу Лулой да Силвой заинтересованности внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет», – говорится в Telegram-канале Кремля.

    Также Путин и Лула да Силва обсудили подготовку к саммиту БРИКС в Казани и приоритеты российского председательства в объединении. Лидеры наметили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС.

    Были затронуты и актуальные вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства. Подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, сельское хозяйство, энергетику, промышленную кооперацию.

    Ранее Путин сообщил, что в среду общался с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передал от него привет участницам Евразийского женского форума.

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    18 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Иранский депутат заявил о поражении Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина фактически проиграла в конфликте с Россией и держится только за счет поддержки стран НАТО, заявил агентству Tasnim член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Абольфазль Зохреванд.

    По словам депутата, «евротройка» в лице Британии, Германии и Франции пытается оправдать провалы на поле боя в украинском конфликте заявлениями о том, что Иран поставлял ракеты России, и старается склонить баланс сил в международных отношениях в свою пользу, передает ТАСС.

    «В реальности проблема глубже: Украина фактически проиграла в нынешней войне, и если бы не гибридная и логистическая война НАТО в Донбассе, неясно, что стало бы с Украиной», – сказал он.

    Ранее президент Ирана опроверг поставки ракет России.

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    18 сентября 2024, 18:55 • Новости дня
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который отверг «красные линии» для ударов ВСУ по России, можно охарактеризовать фразой «слабоумие и отвага», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Есть такое выражение – «слабоумие и отвага». Это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях и другого цвета линиях. Вопрос в здравом смысле», – сказала Захарова в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».

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