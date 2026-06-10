Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.12 комментариев
«Коммерсантъ»: В Петербурге поймали разыскиваемого с 2008 года вора в законе
Правоохранительные органы изобличили в Петербурге 54-летнего Юсифа Алиева, который обвиняется в убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии, он был в розыске с 2008 года, сообщил источник в ГУ МВД города.
Операция по поимке преступника прошла утром 9 июня в доме на набережной Макарова, сказал собеседник «Коммерсанта».
Мужчина числился в международном розыске с 2008 года по ряду тяжких статей, включая расправу над двумя и более лицами.
Сейчас фигуранту также вменяют статью о занятии высшего положения в преступной иерархии. Максимальное наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
В марте 2009 года Алиева вместе с тремя другими лидерами криминальных групп задержали в московском ресторане.
Однако вскоре после того инцидента силовики отпустили подозреваемого. Воспользовавшись ситуацией, он скрылся от правосудия на долгие годы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Верховный суд России разъяснил критерии лидерства в преступной иерархии. Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Теймураза Фарояна.