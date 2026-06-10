«Коммерсантъ»: В Петербурге поймали разыскиваемого с 2008 года вора в законе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Операция по поимке преступника прошла утром 9 июня в доме на набережной Макарова, сказал собеседник «Коммерсанта».

Мужчина числился в международном розыске с 2008 года по ряду тяжких статей, включая расправу над двумя и более лицами.

Сейчас фигуранту также вменяют статью о занятии высшего положения в преступной иерархии. Максимальное наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

В марте 2009 года Алиева вместе с тремя другими лидерами криминальных групп задержали в московском ресторане.

Однако вскоре после того инцидента силовики отпустили подозреваемого. Воспользовавшись ситуацией, он скрылся от правосудия на долгие годы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Верховный суд России разъяснил критерии лидерства в преступной иерархии. Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Теймураза Фарояна.