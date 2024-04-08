Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.4 комментария
В Москве заочно арестовали криминального авторитета Тэко Тбилисского
Суд в Москве заочно арестовал криминального авторитета Якова Измайлова, известного как Тэко Тбилисский
Тверской суд Москвы заочно отправил под стражу объявленного в международный розыск 50-летнего криминального авторитета Тэко Тбилисского, после смены фамилии ставшего Яковом Измайловым, сообщили в суде.
В суде заявили, что Измайлова арестуют сразу после задержания в России или экстрадиции, ему предъявлено обвинение по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) по которой грозит 15 лет колонии, передает ТАСС.
По версии следствия, Теймураз Фароян (настоящее имя обвиняемого) занимает высшее положение в преступной иерархии с 1992 года, имеет влияние на преступный мир Москвы, Подмосковья и Татарстана.
В 2015 году был осужден за хранение героина. До 2018 года находился в колонии особого режима, после освобождения поменял имя и фамилию на Якова Измайлова.