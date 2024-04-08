В Москве заочно арестовали криминального авторитета Тэко Тбилисского

Рогов: Киевские власти превращают Украину в зону отчуждения

Рогов: Украина бьет по Запорожской АЭС, чтобы добиться финансирования Запада

Tекст: Олег Исайченко

«Резкое повышение активности противника в части обстрелов Запорожской АЭС напрямую связано с продвижением российских военных на фронте. На фоне непрекращающихся провалов ВСУ Зеленскому надо любой ценой актуализировать повестку для Запада, чтобы в итоге выпросить очередную партию денег», – сказал Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией».

«При этом мы видели, что буквально в течение одного дня противник несколько раз попытался повредить ЗАЭС. Сначала была произведена атака БПЛА, удар пришелся по столовой и грузовому порту. Затем ВСУ ударили по куполу шестого энергоблока. К счастью, обошлось без критических повреждений, уровень радиации не превышает норму», – добавил спикер.

«На фоте такой эскалации отсутствие резкого осуждения действий ВСУ со стороны МАГАТЭ выглядит странным. Так или иначе, становится очевидным, что украинские власти не планируют жить на этой земле. Киев осознает, что проигрывает и, как следствие, хотел бы превратить всю страну в своего рода зону отчуждения. Если бы это было не так, ВСУ не наносили бы такие рискованные удары», – заключил Рогов.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. В результате атаки поврежден купол шестого энергоблока, сообщила пресс-служба станции. В Telegram-канале ЗАЭС уточнили, что критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности также не зафиксировано.

Несколькими часами ранее прилеты дронов-камикадзе ВСУ зафиксировали в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик. Как сообщили в пресс-службе станции, за 20 минут до атаки на объекте проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом.

«Росатом» назвал воскресную атаку со стороны ВСУ беспрецедентной, пишут РИА «Новости». В корпорации также призывают руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства Рафаэля Гросси, а также правительства стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции Европы.

Между тем, в МАГАТЭ сообщили, что проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС. Гросси призвал «воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность».