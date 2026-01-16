Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.8 комментариев
Красный Крест заявил о самой тяжелой зиме на Украине с начала СВО
Миллионы людей на Украине сталкиваются с суровыми морозами и отсутствием отопления, а семь из десяти человек утратили сбережения, отметили в Красном Кресте.
Заместитель главы делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца на Украине Джейми Ва заявила, что нынешняя зима стала самой тяжелой для жителей страны с начала военных действий, передает ТАСС.
На брифинге в Женеве Ва отметила, что суровые морозы и отсутствие отопления и электричества отражаются на жизни миллионов человек. Она подчеркнула: «Это самая тяжелая зима с момента эскалации конфликта: суровые морозы и отсутствие отопления и электричества сказываются на миллионах людей».
Ва добавила, что многие семьи практически не способны справляться с текущей ситуацией, а семь из десяти граждан больше не имеют сбережений. Эти данные были получены в результате исследования, в ходе которого организация опросила тысячи домохозяйств по всей стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала о серьезных проблемах с теплоснабжением и энергетикой на Украине и посоветовала украинцам «греть друг друга» зимой.
А накануне депутат Киевского горсовета Марина Порошенко заявила, что жители ряда домов в Киеве могут быть вынуждены покинуть свои квартиры из-за отсутствия отопления и электроснабжения.
Также на Украине сообщили о самой сложной ситуации с энергоснабжением за всю зиму.