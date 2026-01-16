Красный Крест заявил о самой тяжелой зиме на Украине с начала СВО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заместитель главы делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца на Украине Джейми Ва заявила, что нынешняя зима стала самой тяжелой для жителей страны с начала военных действий, передает ТАСС.

На брифинге в Женеве Ва отметила, что суровые морозы и отсутствие отопления и электричества отражаются на жизни миллионов человек. Она подчеркнула: «Это самая тяжелая зима с момента эскалации конфликта: суровые морозы и отсутствие отопления и электричества сказываются на миллионах людей».

Ва добавила, что многие семьи практически не способны справляться с текущей ситуацией, а семь из десяти граждан больше не имеют сбережений. Эти данные были получены в результате исследования, в ходе которого организация опросила тысячи домохозяйств по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала о серьезных проблемах с теплоснабжением и энергетикой на Украине и посоветовала украинцам «греть друг друга» зимой.

А накануне депутат Киевского горсовета Марина Порошенко заявила, что жители ряда домов в Киеве могут быть вынуждены покинуть свои квартиры из-за отсутствия отопления и электроснабжения.

Также на Украине сообщили о самой сложной ситуации с энергоснабжением за всю зиму.