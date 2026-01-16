Депутат Рады Скороход посоветовала украинцам «греть друг друга» зимой

Tекст: Дарья Григоренко

В интервью украинскому журналисту Руслану Дикому она заявила: «Я вам сама пожалуюсь: уже больше недели без отопления, и только недавно дали воду. Поэтому ситуация сложная, ситуация сложная по всей стране. Очень сложная в Киеве: куча прорывов, куча всего, кучу нужно восстанавливать. С трансформаторами продолжаются проблемы, с генерацией, в общем, сплошная проблема. <...> Грейте друг друга, это все, что можно сказать», передает ТАСС.

Скороход подчеркнула, что трудности с отоплением испытывают не только жители других регионов, но и она сама. По ее словам, по всей стране наблюдаются многочисленные прорывы труб и перебои в подаче воды. Депутат отметила, что ситуация осложнена как военными действиями, так и плохой подготовкой к зимнему периоду.

Она добавила, что причиной нынешнего кризиса стали не только боевые действия, но и отсутствие необходимых мер по подготовке инфраструктуры к холодам. По мнению Скороход, власти Украины не учли риски наступающей зимы, что привело к массовым авариям на теплосетях и нестабильной работе энергообъектов.

В пятницу депутат Киевского городского совета Марина Порошенко заявила, что жители ряда домов в Киеве могут быть вынуждены покинуть свои квартиры, если в ближайшее время не удастся восстановить там отопление и электроснабжение.

