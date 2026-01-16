«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
Депутат Рады Скороход посоветовала украинцам «греть друг друга» зимой
Депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала о серьезных проблемах с теплоснабжением и энергетикой на Украине.
В интервью украинскому журналисту Руслану Дикому она заявила: «Я вам сама пожалуюсь: уже больше недели без отопления, и только недавно дали воду. Поэтому ситуация сложная, ситуация сложная по всей стране. Очень сложная в Киеве: куча прорывов, куча всего, кучу нужно восстанавливать. С трансформаторами продолжаются проблемы, с генерацией, в общем, сплошная проблема. <...> Грейте друг друга, это все, что можно сказать», передает ТАСС.
Скороход подчеркнула, что трудности с отоплением испытывают не только жители других регионов, но и она сама. По ее словам, по всей стране наблюдаются многочисленные прорывы труб и перебои в подаче воды. Депутат отметила, что ситуация осложнена как военными действиями, так и плохой подготовкой к зимнему периоду.
Она добавила, что причиной нынешнего кризиса стали не только боевые действия, но и отсутствие необходимых мер по подготовке инфраструктуры к холодам. По мнению Скороход, власти Украины не учли риски наступающей зимы, что привело к массовым авариям на теплосетях и нестабильной работе энергообъектов.
В пятницу депутат Киевского городского совета Марина Порошенко заявила, что жители ряда домов в Киеве могут быть вынуждены покинуть свои квартиры, если в ближайшее время не удастся восстановить там отопление и электроснабжение.
Украинский депутат допустил возможность эвакуации Киева из-за серьезных проблем с электроснабжением.
Владимир Зеленский объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев ушел в глубокий блэкаут после мощных ударов по энергообъектам.