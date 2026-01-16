  • Новость часаРоссийские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    16 января 2026, 14:15 • Новости дня

    Газпром сообщил о резком падении запасов газа в подземном хранилище Прибалтики

    Tекст: Вера Басилая

    В крупнейшем подземном хранилище газа Прибалтики объем запасов упал до отметки менее 40%, что произошло значительно раньше прошлогодних показателей, сообщили в Газпроме.

    Запасы газа в единственном подземном хранилище Прибалтики опустились ниже 40%. Согласно данным Gas Infrastructure Europe и оператора Conexus Baltic Grid, этот показатель был достигнут 15 января, тогда как год назад такой уровень фиксировали только в середине марта, сообщается в Telegram-канале Газпрома.

    Специалисты отмечают, что столь низкий объем газа в Инчукалнском ПХГ может повлечь трудности с надежным газоснабжением не только для потребителей Прибалтики, но и для Финляндии.

    Для сравнения: сезон отбора газа в регионе в 2024/2025 году продолжался до середины апреля. Кроме того, отмечается активное расходование газа и в украинских подземных хранилищах – суточные объемы отбора достигли максимальных значений с начала текущего отопительного сезона.

    Ранее Газпром отметил, что запасы газа в подземных хранилищах Европы на 31 декабря 2025 года были на 10,6 млрд кубометров меньше, чем год назад.

    В декабре в Европе произошел рекордный отбор газа из подземных хранилищ.

    15 января 2026, 19:47 • Новости дня
    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    De Telegraaf: Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    @ tk2/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В одном из центральных районов Утрехта после мощного взрыва, выбившего стекла в соседних зданиях, вспыхнул пожар, пострадал как минимум один человек, сообщает газета De Telegraaf.

    В центре нидерландского города Утрехт прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар, передает «Российская газета». Инцидент произошел в районе Висшерштеег в самом центре города. По данным издания, взрыв был настолько сильным, что выбило окна в соседних зданиях и даже затряслись стены.

    Сразу после взрыва начался крупный пожар, к месту происшествия оперативно прибыли спасатели и спецслужбы. Район был оцеплен, чтобы обеспечить безопасность жителей и дать возможность экстренным службам работать.

    В полиции сообщили: «В настоящее время мы проводим расследование». Причины случившегося пока не установлены, но известно, что пострадал как минимум один человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре восемь человек были доставлены в медицинские учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в административном здании МВД в Сыктывкаре. В здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар, на месте работали десятки спасателей и спецтехника.

    15 января 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами и открыта к сотрудничеству со всеми государствами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

    «Диалог и контакты – отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть – сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.

    «Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира.

    Напомним, в четверг Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    16 января 2026, 07:05 • Новости дня
    Politico: Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    Politico: Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны столкнулись с дипломатическим расколом из-за разногласий о необходимости восстановления контактов с Россией для урегулирования ситуации на Украине.

    Европейские усилия по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление со стороны Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Лондон не согласился с предложениями Парижа и Рима о возобновлении переговоров с президентом России Владимиром Путиным в попытке прекратить конфликт на Украине.

    Глава британского МИД Иветт Купер, как отмечает издание, отвергла инициативу французов и итальянцев по обсуждению восстановления дипломатического диалога с Москвой.

    «Дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках», – указала она.

    Купер считает необходимым усиливать давление на Москву посредством санкций и продолжать военную поддержку Киева. В Европе существуют опасения, что роль европейских стран в урегулировании украинского конфликта становится все менее значимой.

    Напомним, после того, как Россия применила комплекс «Орешник», генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что для киевского режима теперь важна не победа, а выживание.

    Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что во время визита в украинскую столицу едва не попал под удар «Орешника».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    16 января 2026, 10:36 • Новости дня
    Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию

    Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию по TAP

    Tекст: Вера Басилая

    С января Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию через Трансадриатический газопровод (TAP).

    Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR с января начала поставки газа в Германию и Австрию по Трансадриатическому газопроводу (TAP), передает «Коммерсантъ».

    В компании заявили, что это «следующий важный этап в экспорте азербайджанского газа». TAP входит в состав Южного газового коридора, соединяющего газовые месторождения Каспийского региона с европейскими рынками.

    По данным SOCAR, поставки через Италию позволяют расширить географию экспорта газа и охватить новые европейские рынки. Теперь азербайджанский газ поступает в 16 стран. Ранее, в декабре 2024 года, Азербайджан начал поставки газа в Словакию, а в июле 2025-го заключил соглашение с «Нафтогазом Украины» на поставку газа, детали которого не раскрывались.

    Кроме того, SOCAR продолжает развивать бизнес в Турции: в декабре прошлого года компания подписала соглашение о покупке электростанции у Gama Enerji за 225 млн долларов.

    Ранее Турция и Азербайджан договорились о поставках 33 млрд кубометров газа.

    Азербайджан отказался поставлять газ Сербии в прошлом году.

    16 января 2026, 13:22 • Новости дня
    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи

    Эксперты: Иск по имперским долгам – попытка США заявить претензию на замороженные в Европе активы России

    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ SOPA/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США, вероятно, хотят заявить претензию на замороженные в Euroclear российские активы и помешать Брюсселю их экспроприировать. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД выразили экономисты Иван Лизан и Василий Колташов. Ранее американский инвестфонд потребовал с России 225 млрд долларов по долгам Российской империи.

    «Иск к России по долгам Российской империи – попытка американского инвестиционного фонда подыграть правительству США в деле торможения европейских инициатив по конфискации российских золотовалютных резервов (ЗВР)», – считает экономист Иван Лизан.

    Он провел параллель с процедурой банкротства, проводимой не очень чисто. «Иногда для того, чтобы спасти часть имущества, должник создает несуществующий долг перед лицами, которым он доверяет. Составляются липовые договоры займа и расписки. Таким образом, в судебном процессе появляются «кредиторы». Их задача заявить требование на собственность и капитал должника», – говорит Лизан.

    По мнению собеседника, американцы занимаются примерно тем же. «Они хотят заявить претензию на российские ЗВР и помешать Брюсселю экспроприировать активы, которые находятся в депозитарии Euroclear», – уточняет Лизан. Впрочем, цель американской стороны вряд ли состоит в отстаивании интересов России.

    Дело в том, что если резервы перейдут к США, то у Вашингтона появится дополнительный инструмент. «Видимо, Белый дом хочет получить рычаг влияния на Москву, чтобы было легче склонить нас к принятию необходимых решений в рамках переговорного процесса по украинскому вопросу», – допустил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается экономист Василий Колташов. Он напомнил, что план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. «Это было крупное, поистине стратегическое поражение Еврокомиссии», – подчеркнул собеседник. Аналитик допустил, что в США вынесут судебный вердикт, по которому сумма, сопоставимая с замороженными в Бельгии средствами РФ, будет истребована в пользу истца – инвестфонда.

    Колташов назвал американский суд «лукаво-соревновательным». «Доказательства там не очень нужны. Поэтому я не исключаю, что судьи примут решение в пользу Noble Capital RSD. Другой вопрос: что в такой ситуации будет делать Брюссель? Рискнут ли бельгийские политики ради интересов Вашингтона?» – задается вопросом спикер.

    Он подчеркнул, что тема царских долгов была закрыта в XX веке. «Поэтому спекуляции на этой почве необоснованны. Претензии, что называется, высосаны из пальца», – указал эксперт. Тем не менее, по его мнению, Москве нужно отнестись к иску серьезно, более того, подготовить собственные возможные требования к США.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    15 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже

    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже дипломатов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская дипмиссия назвала обвинения бельгийской разведки в шпионаже бездоказательными и выразила опасения по поводу нагнетания антироссийских настроений.

    Обвинения в шпионаже, выдвинутые бельгийской разведкой в адрес российских дипломатов, являются голословными, заявили в посольстве России в Бельгии, пишет РИА «Новости». В опубликованном 15 января докладе бельгийская разведка указала, что в некоторые месяцы 2025 года Бельгия отказывала более чем по половине заявок на дипломатические визы из России из-за подозрений в шпионаже.

    В дипмиссии отметили: «В связи с содержащимися в январском ежегодном докладе бельгийских разведслужб и публичными высказываниями главы службы госбезопасности Ф. Бостин голословными обвинениями в адрес Российской Федерации посольство России в Бельгии выражает озабоченность раскручиванием очередной кампании шпиономании вокруг российских дипломатических загранучреждений в Бельгии и запугиванием населения страны мнимой “российской угрозой”».

    Также представители посольства отметили, что призывают Брюссель не усугублять уже напряженную ситуацию в двусторонних отношениях после публикации доклада местных спецслужб с обвинениями против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг стало известно, что бельгийские разведывательные службы не обнаружили подтверждений связи замеченных над военными объектами и аэропортами страны дронов с Россией.

    Еще в ноябре министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал Россию вероятным подозреваемым в инцидентах с беспилотниками, не представив прямых доказательств.

    Посольство России в ответ опровергло причастность к этим полетам, заявив об отсутствии поводов и интереса.

    15 января 2026, 16:18 • Новости дня
    Глава МИД Гренландии разрыдалась после переговоров в Белом доме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Гренландии не смогла сдержать эмоции в прямом эфире после обсуждения вопросов безопасности острова с представителями США.

    Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после переговоров в Белом доме, передает РИА «Новости».

    По информации гренландской радиостанции KNR, встреча с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом длилась менее полутора часов. В итоге сторонам не удалось изменить позицию США по вопросу Гренландии.

    В эфире Моцфельдт призналась: «Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, и давление стало только сильнее». Она отметила, что ее ведомство прилагало все усилия для обеспечения безопасности жителей острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила о сохранении разногласий с США по вопросу будущего Гренландии после переговоров в Вашингтоне.

    При этом датские и гренландские власти сочли участие вице-президента США Джей Ди Вэнса в переговорах тревожным сигналом на фоне слухов о возможном захвате острова Соединенными Штатами.

    А вот Германия направила в Гренландию сразу 13 солдат для военной миссии по защите острова.

    15 января 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД высмеял попытки Совета Европы наказать Россию за «Орешник»

    Захарова заявила о провале идей Совета Европы по наказанию России за «Орешник»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки Совета Европы ввести меры против России после удара по целям подо Львовом, по мнению МИД, обречены на провал и осмеяние.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативы Совета Европы по отношению к России после удара «Орешником» по целям подо Львовом, передает РИА «Новости». Она отметила, что любые попытки «наказать» Россию или ввести против нее санкции обречены на неудачу и станут предметом насмешек.

    Захарова заявила: «Попытки, как они там говорят, наказать Россию или что там с нами сделать еще… В угол поставить? Они обречены на провал, ну и на осмеяние, не могу от себя не добавить».

    Дипломат добавила, что действия оппонентов из Страсбурга не повлияют на ситуацию, поскольку Россия приняла решение о выходе из Совета Европы и теперь не видит смысла комментировать подобные заявления с правовой точки зрения.

    По словам Захаровой, Совет Европы полностью поддерживает «преступный киевский режим» и проявляет двойные стандарты в отношении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для Киева теперь важна не победа, а выживание.

    А глава британского Минобороны Джон Хили рассказал, что во время визита в Киев едва не попал под удар «Орешника».

    Ранее Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    15 января 2026, 22:50 • Новости дня
    Дипломат: Россия занимает выигрышную позицию в диалоге с Западом

    Дипломат Долгов: Попытки Запада вернуть мир в состояние биполярности или монополярности обречены на провал

    Дипломат: Россия занимает выигрышную позицию в диалоге с Западом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Москва выступает за многопорярный мир, поддерживает суверенитет независимых стран и против «права сильного» в международных отношениях. Это стратегически выверенная позиция Россия, которая является одним из полюсов нового мира, заявил газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. В четверг Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств и изложил свое видение текущей международной ситуации.

    «Президент подтвердил нашу принципиальную позицию: в многополярном мире ни у кого не может быть монополии на решения, затрагивающие интересы других государств. Поэтому самая логичная позиция – это открытость к взаимодействию и уважение суверенитета», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «То, что Россия не принимает диктат Запада, – последовательная линия. Начало и ход СВО подтверждают этот принцип – наша внешняя политика суверенна, – продолжил собеседник. – Мы никому не позволим ущемить наши интересы, но готовы к равноправному сотрудничеству со всеми, в том числе со странами Запада».

    Как подчеркнул дипломат, заявления главы государства о поддержке суверенитета других стран напрямую соотносятся с его критикой попыток подменить дипломатию «правом сильного». «Мы за укрепление независимости всех государств и против диктата. Мир многополярен, его нельзя вернуть в состояние биполярности или монополярности. Подобные попытки обречены, и на этом фоне важно подтверждать последовательность политики России», – пояснил посол.

    Долгов также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Западом, «который порубил все каналы и по большому счету развязал в 2014 году войну против России». «Сейчас идет непростой диалог с администрацией Трампа – не только по Украине, но и по нормализации отношений в целом. Здесь есть определенные шансы. Европа же сама загнала себя в тупик, продолжая бесплодную антироссийскую линию», – констатировал он.

    При этом, заявил дипломат, Россия последовательно выступает за укрепление ООН и международного права, «которое сегодня находится под мощнейшими ударами Запада». На этом фоне регулярные напоминания Владимира Путина о российских предложениях по восстановлению диалога с Европой на равных условиях – стратегически выверенная позиция.

    «Это мудро, потому что мы в любом случае занимаем выигрышную позицию. Президент ровно и спокойно ведет разговор, в том числе с послами стран, чьи правительства занимают враждебную позицию. Это характеризует его как серьезного политика – правда и сила на нашей стороне. Именно поэтому он спокоен, последователен и не отступает от задач по укреплению страны. Эта уверенность передается всем россиянам и нашим друзьям», – заявил посол.

    В заключение Долгов отметил, что подходы России к мироустройству разделяет большинство стран. «В этом вопросе мы находимся в большинстве, в мейнстриме мировой политики. Россия – один из ключевых полюсов, в то время как Европа все больше изолирует себя», – резюмировал эксперт.

    В четверг Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии участвовали послы 34 стран. Среди них – представители 11 недружественных.

    Путин выступил перед собравшимися, изложив свой взгляд на принципы международного общения. Он указал, что десятки стран в мире сегодня страдают от неуважения их суверенных прав, от хаоса и беззакония, не обладая при этом той силой и ресурсами, чтобы постоять за себя.

    «Разумный выход из этого положения видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества, а также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку», – цитирует президента официальный сайт Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что Москва будет проводить взвешенный внешнеполитический курс. Он выразил готовность развивать открытые и взаимовыгодные отношения со всеми заинтересованными партнерами, углубляя сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах для противостояния общим вызовам. Отдельно глава государства указал на важность укрепления центральной роли ООН в мировых делах.

    Путин также заявил, что отношения России с европейскими странами оставляют желать лучшего. «Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация все-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности. Россия была и остается привержена именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений», – акцентировал президент.

    15 января 2026, 19:01 • Новости дня
    Германский эксперт объяснил призыв лидера крупнейшей партии ЕП к развороту вправо

    Политолог Рар: В странах ЕС не получается силой остановить рост популярности правых

    Германский эксперт объяснил призыв лидера крупнейшей партии ЕП к развороту вправо
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В странах ЕС не удается сдержать растущую популярность правых сил. В этой связи в европейских правящих кругах все чаще обсуждают стратегию – как, ради удержания собственной власти, можно было бы договориться с консерваторами, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее лидер крупнейшей партии Европарламента Манфред Вебер публично призвал к «развороту вправо».

    «Существующие в странах Евросоюза тренды склоняются в сторону правых. Это понимают системные партии, глубинное государство и евробюрократия. Брюссель может продолжать воевать с правыми силами в Европе, но это ни к чему не приведет, потому что избиратели отказываются голосовать за левых, либералов и «зеленых», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, силой правый курс не остановить. «Поэтому сегодня в европейских правящих кругах все чаще обсуждают стратегию, каким образом – ради удержания собственной власти – можно было бы договориться с правыми и даже ультраправыми фракциями», – добавил собеседник. Именно в эту дискуссию, как отмечается, активно включился немец Манфред Вебер.

    В этой связи Рар допускает, что в будущую правительственную коалицию ФРГ может войти партия «Альтернатива для Германии». «Остановить рост ее популярности не удается», – уточнил эксперт. При этом, по его мнению, нельзя утверждать, что все правые в Европе более пророссийские, чем левые и зеленые. В качестве примера он привел премьера Италии Джорджу Мелони – лидера местных правых, симпатизирующую Украине.

    «Руководители АдГ скорее трамписты. То же самое можно сказать о Марин Ле Пен и Викторе Орбане», – продолжил политолог. Он, однако, уверен, что изменения в случае прихода к власти правых все же произойдут. «Речь может пойти об отходе от чисто морально-либеральной повестки во внешнем курсе ЕС. Правые больше готовы учитывать политические интересы в мировой политике. И с ними у России выше шанс договориться по урегулированию украинского кризиса», – заключил Рар.

    Ранее лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что центристским силам Евросоюза необходимо сместиться вправо, чтобы отразить новую политическую реальность. По его мнению, результаты выборов в Европарламент в 2024 году, изменившие расстановку сил в ЕП в пользу правых и крайне правых партий, «должны быть отражены и воплощены» в политике, чтобы продемонстрировать, что Брюссель прислушивается к своим гражданам.

    «Я хочу остановить популизм и противников Европы», – сказал Вебер в интервью Politico. Он также отметил, что совместное голосование с правыми партиями по вопросам, касающимся, например, смягчения экологических требований и усиления депортации нелегальных мигрантов, не является признаком радикализации, а отражает позицию правительств стран ЕС и Еврокомиссии.

    По мнению Вебера, чтобы лишить популистские силы аргументов, нужно решать реальные проблемы граждан – от миграции до опасений из-за потери рабочих мест и влияния «зеленой» политики на экономику. Он призвал социалистов и либералов вернуться к прагматическому подходу, отметив, что сотрудничество между ними и ЕНП сохраняется более чем по 85% вопросов.

    Парламентарий выступил за диалог и с правой партией «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони, несмотря на сопротивление социалистов и либералов, считающих итальянского политика популистом и противником ценностей ЕС.

    Отметим, Вебер уже не в первый раз выступает с довольно резонансными заявлениями. Так, ранее он задался вопросом, может ли Европа и дальше полагаться на Вашингтон «на фоне политической неопределенности в США». Он выразил мнение, что европейские страны должны быть готовы действовать более автономно, и призвал превратить Евросоюз в «европейскую НАТО».

    Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, комментируя заявление Вебера, заявил, что не видит необходимости в том, чтобы ЕС стал независимым от Штатов в вопросах обороны. «Вполне логично, что мы шаг за шагом берем на себя больше ответственности за оборону Европы, но на одной стороне с США … Когда мы говорим о Европе и НАТО, то это больше, чем ЕС», – цитирует его ТАСС.

    15 января 2026, 19:10 • Новости дня
    Жители Гренландии испугались заявлений США о власти над островом

    Глава МИД Гренландии заявила о страхе населения после заявлений США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Гренландии заявляют о тревоге и неуверенности на фоне обсуждений контроля США над островом, подчеркнула министр иностранных дел Вивиан Моцфельдт.

    Заявления США о контроле над Гренландией вызвали среди населения острова тревогу и неуверенность. Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт после встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио рассказала о растущем давлении, которое испытывали жители на протяжении года. Она подчеркнула, что союзники должны понимать эти чувства, передает ТАСС.

    По данным издания Sermitsiaq, Моцфельдт отметила: «На встрече, в которой я, как гренландка, принимала участие, я подчеркнула чувства, которые мы испытываем в этой стране, и усиливающееся давление, которое мы испытывали в течение года, что породило страх и неуверенность среди населения».

    В интервью телерадиоканалу KNR министр рассказала, что последние дни перед встречей были тяжелыми, и призналась, что не смогла сдержать слез, вспоминая подготовку. Она сообщила, что координация подготовки встречи велась между Гренландией и Данией из-за неопределенности итогов переговоров.

    Моцфельдт также добавила, что сама встреча прошла в атмосфере взаимного уважения, где сторонам удалось открыто обсудить ситуацию на острове и выразить стремление к сотрудничеству и взаимопониманию.

    Ранее сообщалось, что Моцфельдт разрыдалась после обсуждения вопросов безопасности острова с представителями США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о сохранении разногласий с США по вопросу будущего Гренландии после переговоров в Вашингтоне.

    А глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров остается верен Дании, а любые предложения о продаже территории категорически отвергаются.

    16 января 2026, 07:13 • Новости дня
    Психотерапевт Панкратов: Каллас теряет самоконтроль

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что «пора начинать пить» из-за мировой нестабильности – это не просто попытка пошутить, а симптом, заявил врач-психотерапевт и профайлер Руслан Панкратов.

    Слова Каллас о том, что пора начинать пить – это вербализация внутреннего состояния, которое профессиональный дипломат обычно скрывает за протокольной маской, сказал Панкратов «Аргументам и Фактам».

    Панкратов подчеркнул, что фраза Каллас может восприниматься как попытка разрядить атмосферу через самоиронию, но на деле она выдала утрату профессионального самоконтроля.

    Эксперт отметил, что дипломат такого уровня осознает значимость каждого публичного слова, особенно на встречах с лидерами политических групп, где присутствуют десятки свидетелей. По мнению Панкратова, подобное заявление свидетельствует о серьезной эрозии внутренних барьеров у дипломата.

    Эксперт обратил внимание и на оговорку Каллас о том, что она «обычно не злоупотребляет алкоголем». Это, по словам Панкратова, является проявлением защитного механизма и попыткой дистанцироваться от собственного высказывания в момент его произнесения, что типично для людей, переживающих когнитивный диссонанс между требованиями должности и реальным психологическим состоянием.

    Психотерапевт добавил, что причиной эмоционального срыва Каллас стали месяцы стресса из-за растущей публичной критики и внутренних дипломатических неудач.

    Для Каллас болезненным фактором стало игнорирование новой администрацией США: госсекретарь Марко Рубио неоднократно отказывался от встреч, а в феврале 2025 года запланированная встреча в Вашингтоне была отменена за несколько часов до начала.

    Формулировка «проблемы с расписанием» для дипломата такого ранга является унижением и сигналом о том, что он не входит в круг приоритетных собеседников.

    Ранее сообщалось, что Каллас в ходе встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить.

    15 января 2026, 14:55 • Новости дня
    Суд Финляндии отказал россиянину с судна Fitburg в выезде из страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданину России, члену экипажа задержанного в Финляндии судна Fitburg, не удалось добиться снятия ограничения на выезд из Финляндии, суд отказал ему в этом требовании.

    Окружной суд Хельсинки отклонил требование одного из моряков судна Fitburg с гражданством России о снятии запрета на выезд с территории страны, передает Yle. Это означает, что россиянин продолжит находиться под временным ограничением на перемещение за пределы Финляндии. Должность моряка, подавшего требование, не уточняется.

    Ранее посольство России в Хельсинки сообщало РИА «Новости», что само судно Fitburg с восьмью российскими гражданами на борту уже покинуло Финляндию. Однако три члена экипажа из России - капитан и два его помощника, остаются в стране под действием запрета на выезд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финские власти задержали судно с россиянами на борту после повреждения кабеля между Хельсинки и Таллинном 31 декабря. Позже финская полиция провела техническую экспертизу сухогруза Fitburg и допрос экипажа.

    Fitburg ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин, его экипаж состоит из 14 граждан России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Сухогруз 30 декабря вышел из Петербурга с грузом конструкционной стали в порт Хайфа.

    При этом, Fitburg не включали в санкционные списки ЕС и США. Политологи отмечали, что судно используют для устрашения населения Финляндии.


    15 января 2026, 21:50 • Новости дня
    ЕС объявил о начале подготовки новой стратегии безопасности

    В Евросоюзе объявили о начале подготовки новой стратегии безопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На пресс-конференции в Никосии председатель Еврокомиссии подтвердила запуск процесса по формированию обновленной европейской стратегии безопасности с учетом геополитических изменений.

    Евросоюз приступил к разработке новой стратегии безопасности, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции на Кипре, передает ТАСС.

    Она отметила: «Мы только начинаем работу над новой европейской стратегией безопасности, и на начальном этапе нецелесообразно заранее жестко ограничивать или, наоборот, расширять перечень тем. В конечном итоге, когда мы представим европейскую стратегию безопасности, вы получите ответы и на этот вопрос».

    По словам главы Еврокомиссии, главная задача процесса – собрать знания, учесть геостратегические перемены и существующие потребности, а также дать адекватный ответ на вызовы современного мира. В ходе пресс-конференции обсуждался и вопрос о возможном создании Европейского совета безопасности, однако конкретных решений по данному вопросу пока не принято.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс ранее выступал за формирование постоянной европейской армии численностью в 100 тыс. военнослужащих и предлагал поднять дискуссию о создании Европейского совета безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава оборонного ведомства Словакии заявил, что инициатива Евросоюза по созданию армии численностью 100 тыс. человек дублирует функции НАТО.

    А лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что план Урсулы фон дер Ляйен по формированию европейской армии направлен на поддержку Украины, а не на защиту Гренландии.

    Вместе с тем планы Евросоюза по перевооружению оказались под угрозой из-за почти полной зависимости от редкоземельных металлов из Китая.

    15 января 2026, 22:33 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о решающей роли НАТО в безопасности Гренландии

    Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о решающей роли НАТО в безопасности Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов предоставить Гренландии поддержку в политической, экономической и финансовой сферах, однако за вопросы безопасности отвечает НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Гренландия может рассчитывать на всестороннюю поддержку Евросоюза, включая политическую, экономическую и финансовую, передает ТАСС.

    Однако, по ее словам, вопросы безопасности региона находятся в ведении НАТО. Она также подчеркнула, что Арктика и вопросы безопасности в регионе остаются важными для ЕС, и союз продолжит работать с партнерами и союзниками, включая США, чтобы гарантировать стабильность в этом регионе. По словам главы ЕК, ЕС будет способствовать обеспечению безопасности в Арктике совместно с другими странами.

    Ранее в Вашингтоне прошли консультации между главами МИД Дании и Гренландии и американскими официальными лицами. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что на этих переговорах не удалось убедить США отказаться от планов по присоединению Гренландии. Кроме того, Расмуссен подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не представляют угрозы для безопасности в районе Гренландии.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила запуск процесса по формированию обновленной европейской стратегии безопасности с учетом геополитических изменений.

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что план Урсулы фон дер Ляйен по формированию европейской армии нацелен на поддержку Украины, а не на защиту Гренландии.

    Между тем Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии.

    Британия также направила одного представителя вооруженных сил в Гренландию по просьбе Дании для подготовки к учениям «Арктическая выносливость».

    Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

