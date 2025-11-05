Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.0 комментариев
В Литве начали строительство завода Rheinmetall по производству боеприпасов
В Радвилишкском районе Литвы стартовал проект по строительству завода Rheinmetall, предусматривающий выпуск десятков тысяч артиллерийских снарядов ежегодно.
Завод планируется возвести в деревне Кемерай, он возводится в сотрудничестве германского концерна Rheinmetall, литовских государственных компаний Epso-G Invest и оружейного завода в Гирайте, пишет Delfi.
Объем инвестиций оценивается в 260-300 млн евро, а площадь занимаемой территории составит 340 гектаров.
Ежегодно на новом заводе планируется выпускать десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Предприятие обеспечит не менее 150 новых рабочих мест. Согласно декабрьскому договору, контрольный пакет в 51% акций отойдет германскому концерну, а доли в 48% и 1% – Epso-G Invest и литовскому оружейному заводу соответственно.
В дополнение к этому в Литве будет создан центр компетенций Rheinmetall, в котором наладят производство и сборку модульных зарядов для 155-мм снарядов. Меморандум о создании центра был подписан в Байсогале руководителями концерна и министерством экономики и инноваций Литвы.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о важности наличия полной производственной цепочки внутри страны, которая позволит добиться «стратегической независимости».
Глава Rheinmetall Армин Паппергер уточнил, что инвестиции в будущий завод по производству пороха для снарядов могут превысить 400 млн евро. Новый завод будет производить порядка 2000 тонн пороха, и его управлением займется совместное предприятие Rheinmetall и Epso-G Invest. Паппергер подчеркнул, что подобных производственных мощностей сегодня не хватает на Западе, а для Литвы проект означает укрепление промышленного сотрудничества и самостоятельности.
Ранее сообщалось, что Rheinmetall уже полгода не может получить разрешение на расширение производства боеприпасов на Сардинии из-за возражений местных властей.
В сентябре эстонские власти отказались от предложения Rheinmetall построить оружейный завод из-за высоких финансовых обязательств и отсутствия контрольного пакета акций.