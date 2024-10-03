Лавров обвинил США в нагнетании напряжения в Тайваньском проливе

Лавров подтвердил поддержку Россией территориальной целостности Китая по вопросу Тайваня

Tекст: Антон Антонов

Как пишет министр в статье для «Российской газеты» к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, Москва и Пекин «выступают с близких позиций в оценке рисков, связанных с продвижением Западом в АТР «индо-тихоокеанского проекта» путем создания там узких военно-дипломатических механизмов, нацеленных на подрыв сложившейся в регионе асеаноцентричной архитектуры безопасности».

Лавров отметил, что США и их союзники целенаправленно накаляют обстановку в Тайваньском проливе, укрепляя политические и военные связи с Тайванем, что противоречит признанным обязательствам по соблюдению принципа «одного Китая».

Лавров подчеркнул, что позиция России в поддержку территориальной целостности Китая остается неизменной и многократно подтверждалась на различных уровнях, включая высший.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден распорядился выделить 567 млн долларов на военные нужды Тайваня. Между тем, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что воссоединение Китая с Тайванем неизбежно и представляет собой историческое событие, которому невозможно воспрепятствовать.