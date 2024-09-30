Байден выделил 567 млн долларов на помощь Тайваню

США направили 567 млн долларов на военную помощь Тайваню для укрепления обороны

Tекст: Дмитрий Зубарев

В своем заявлении Байден подчеркнул, что делегирует государственному секретарю полномочия на предоставление данной суммы для оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также для военного обучения и подготовки Тайваня, передает РИА «Новости».

Решение Байдена принято на фоне напряженных отношений между Китаем и Тайванем. Пекин продолжает считать Тайвань неотъемлемой частью Китая, и принцип «одного Китая» остается обязательным условием для установления дипломатических отношений с КНР. Несмотря на это, США поддерживают тесные контакты с Тайбэем и регулярно поставляют острову оружие.

Ситуация вокруг Тайваня особенно обострилась после визита Нэнси Пелоси на остров в августе 2022 года, что вызвало осуждение Китая и проведение масштабных военных учений. Пекин расценил визит как поддержку США тайваньского сепаратизма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон признал, что Тайваню было отправлено вооружение с повреждениями и дефектами, включая вооружение с истекшим сроком годности и поврежденной водой упаковкой. В то же время США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Кроме того, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что недавние военные учения Китая у Тайваня свидетельствуют о нежелании Пекина решать вопрос мирным путем.